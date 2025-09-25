ليس خوان غارسيا.. أكثر لاعب أثار استياء جمهور برشلونة ضد أوفييدو

أثار الإسباني داني أولمو استياء جماهير فريقه برشلونة بعد مستواه السيئ أمام ريال أوفييدو خلال مباراة الدوري الإسباني.

وقلب برشلونة تأخره بهدف لفوز بثلاثة أهداف لهدف ليواصل مطاردة غريمه المتصدر ريال مدريد وقلص الفارق معه لنقطتين.

وشارك داني أولمو خلال 90 دقيقة لم يسجل ولم يصنع ولم يسدد أي كرة دقيقة على المرمى، حيث سدد كرتين خارج المرمى وفقد الاستحواذ 15 مرة وحصل على تقييم 6،5 /10.

ولجأ المشجعون لمنصة إكس لانتقاد الدولي الإسباني ومستواه السيئ، حيث كتب أحد المتابعين "اللعب رفقة أولمو كاللعب بعشرة لاعبين فقط".

أخبار ذات علاقة مذهل مهاريا.. ماذا قدم المصري هيثم حسن أمام برشلونة؟

وأضاف آخر :"من الصعب أن تكون من مُشجعي داني أولمو. يُقدم مباراة جيدة، ثم يُفسد المباراة التالية. اليوم من أسوأ العروض التي رأيتها له في حياتي."

وكتب ثالث :"لا أعرف حتى أين هو، يبدو وكأنه يختبئ من الكرة."

وعلق رابع :"أولمو ليس لاعب وسط هجومي، وهو بالتأكيد ليس مركز ثقل."

وكتب خامس :"أولمو موهوب، لكن ليالٍ كهذه تُثبت أنه موهبة أكثر منه منتجًا كاملًا، إذا اعتبره برشلونة لاعبًا أساسيًا حقًا، فقد يُصاب بخيبة أمل."

أخبار ذات علاقة ليس ليفاندوفسكي.. أكثر لاعب أثار إعجاب جمهور برشلونة أمام ريال أوفييدو

بعد الفوز الصعب قال الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة مدافعا عن خطأ حارس مرماه الإسباني خوان غارسيا :" هذا هو أسلوب اللعب الذي نريده أن يتبناه، قد يحدث ذلك في النهاية، هو حارس مرمى رائع، ويحمي ويدافع عن خط دفاعنا الأخير، إنه ركيزة دفاعنا، وعادةً ما يُجيد ذلك، خطأ واحد، واستغلوا الفرصة، لكن هذه هي كرة القدم، عدنا وفزنا، وهذا هو الأهم".