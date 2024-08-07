وجه خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، طلبًا حاسما لإمام عاشور، لاعب الفريق، بضرورة عدم التدخل في أزمة زميله محمود عبد المنعم "كهربا"، مع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر.

ودخل كهربا في أزمة كبيرة مع مدربه خلال الفترة الماضية؛ بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي في تشكيلة الفريق؛ ما جعل اللاعب يغيب عن التدريبات بداعي الإصابة

ويرتبط كهربا وإمام عاشور بصداقة قوية، ويتم مشاهدتهما معًا في العديد من الأماكن بعيدًا عن الملعب.

وذكرت تقارير أخيرة، أن كهربا اقترب بنسبة كبيرة من الرحيل عن الأهلي والانتقال إلى أحد أندية الدوري المصري، ومن المتوقع أن توافق إدارة القلعة الحمراء على رحيل اللاعب عقب الأزمات الأخيرة مع كولر.

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وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن إمام عاشور حاول التدخل بالفعل لحل أزمة كهربا مع كولر في الفترة الماضية، ولكن فشل في إيجاد حلول.

وأضاف: "خالد بيبو هدد إمام عاشور بفرض غرامة مالية عليه حال استمرار تدخله لحل أزمة كهربا".

وتابع: "إمام بدوره أبلغ كهربا بما حدث معه، وطلب منه عدم وضعه طرفًا لحل أزمته مع المدير الفني السويسري".

وأتم المصدر: "الأهلي خصم من كهربا 500 ألف جنيه مصري، بناء على طلب كولر؛ بسبب غيابه عن التدريبات".

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ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره سموحة، مساء الخميس، على ستاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مواجهة سموحة حاسمة من أجل حسم درع الدوري رقم 44 بشكل رسمي، خاصة وأن الفريق الأحمر يحتاج إلى نقطة واحدة فقط للتتويج باللقب.

ويحتل الأهلي المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 25 لقاء، وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين.

فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 13 لقاء، وتعادل في 9 مواجهات وخسر مثلها.