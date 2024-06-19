ألبانيا تنتزع تعادلاً مثيرًا من كرواتيا وتحافظ على حظوظها في يورو 2024
سجل كلاوس جياسولا هدفًا في الوقت القاتل ليعوض الخطأ الذي ارتكبه بعدما هزَّ شباك ألبانيا بالخطأ ليمنح منتخب بلاده تعادلاً ثمينًا 2-2 مع كرواتيا في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الأربعاء في هامبورغ.
وبدا أن كرواتيا ستتعافى من الخسارة أمام إسبانيا في الجولة الأولى حين سجل جياسولا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76 لتصبح النتيجة 2-1 بعد دقيقتين من إدراك أندريه كراماريتش للتعادل.
لكن جياسولا انتفض وسجل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لتحصد ألبانيا، التي سجلت بعد 23 ثانية في الخسارة 2-1 أمام إيطاليا، نقطتها الأولى في البطولة.
وكان كازيم لاسي قد منح ألبانيا التقدم مبكرًا في الشوط الأول قبل أن تستقبل شباك منتخب بلاده هدفين في الشوط الثاني.
وبعد نهاية المباراة، بدا الحزن واضحًا على لوكا مودريتش قائد كرواتيا التي أصبحت في حاجة ماسة للفوز على إيطاليا للتقدم لدور 16.
وأصبح في رصيد كرواتيا وألبانيا نقطة وحيدة في المجموعة الثانية بعد جولتين، فيما يملك منتخبا إسبانيا وإيطاليا 3 نقاط من مباراة واحدة ضمن المجموعة ذاتها.