ألبانيا تنتزع تعادلاً مثيرًا من كرواتيا وتحافظ على حظوظها في يورو 2024

سجل كلاوس جياسولا هدفًا في الوقت القاتل ليعوض الخطأ الذي ارتكبه بعدما هزَّ شباك ألبانيا بالخطأ ليمنح منتخب بلاده تعادلاً ثمينًا 2-2 مع كرواتيا في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الأربعاء في هامبورغ.

وبدا أن كرواتيا ستتعافى من الخسارة أمام إسبانيا في الجولة الأولى حين سجل جياسولا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76 لتصبح النتيجة 2-1 بعد دقيقتين من إدراك أندريه كراماريتش للتعادل.