بعد الخسارة أمام نيوكاسل.. باريس سان جيرمان في مأزق
رغم أن باريس سان جيرمان لديه أسلوب لعب متميز هذا الموسم، فإن بطل الدوري الفرنسي بدا بلا حول ولا قوة تحت الضغط العالي الذي واجهه في خسارته 1/4 أمام مضيفه نيوكاسل أمس الأربعاء في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا.
وتثير هذه الخسارة تساؤلات بشأن شخصية باريس سان جيرمان وافتقاره لخطة بديلة.
وبدأ باريس سان جيرمان المباراة بأسلوب هجومي معتمدًا على الثنائي مانويل أوغارتي ووارين زاير إيمري في منتصف الملعب خلف كيليان مبابي وجونسالو راموس وعثمان ديمبلي وراندال كولو مواني في خط الهجوم.
لكن باريس سان جيرمان لم يتمكن من التعامل مع قوة أداء نيوكاسل الذي سرعان ما اكتسحه.
وقال المدافع لوكاس هرنانديز، الذي سجل هدف باريس سان جيرمان في الشوط الثاني: "ضغطوا علينا في منتصف الملعب، حيث كنا أقل عددًا، لم يكن الأمر سهلًا".
وتأخر باريس سان جيرمان 0/2 بنهاية الشوط الأول وكان ديمبلي وحده مصدر الخطورة في البداية، وكان من الواضح أن الفريق بحاجة للمزيد من السيطرة في وسط الملعب.
لكن على العكس فإن لويس إنريكي لم يُدخل أي تغيير على التشكيلة بين الشوطين واهتزت شباك فريقه مجددًا في الدقيقة الـ50.
وبلغت نسبة استحواذ باريس سان جيرمان على الكرة 70% لكنه لم يتمكن من صناعة فرص حقيقية كبيرة وارتكب العديد من الأخطاء الفادحة بينها إخفاق ماركينيوس في إبعاد الكرة؛ ما تسبب في تسجيل ميغيل ألميرون الهدف الأول لصاحب الأرض.
وقال إنريكي: "أنا مسؤول عن النتيجة" دون تقديم أي تفسير أو تفاصيل".
ورغم أن المدرب الإسباني أثنى على أداء اللاعبين، فإن رباعي خط الهجوم أخفق في الضغط ولم يقدم أوغارت الأداء المنتظر في خط الوسط وكان زاير-إيمري الوحيد الذي ارتقى لمستوى المواجهة.
وقال زاير إيمري: "لا أعرف مواطن الخلل، لكننا سننظر في هذا الأمر حتى يتسنى لنا أن نتحسن".
واستعدادًا لاستضافة ميلان في الجولة المقبلة في دوري الأبطال، قال هرنانديز إن على الفريق "التعلم من أخطائه".
وأضاف "نعي جميعًا الدور الذي علينا القيام به، ويمكننا أن نظهر ذلك في الملعب وليس من خلال التصريحات والصور".