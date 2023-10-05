بعد الخسارة أمام نيوكاسل.. باريس سان جيرمان في مأزق

لكن باريس سان جيرمان لم يتمكن من التعامل مع قوة أداء نيوكاسل الذي سرعان ما اكتسحه.

وقال المدافع لوكاس هرنانديز، الذي سجل هدف باريس سان جيرمان في الشوط الثاني: "ضغطوا علينا في منتصف الملعب، حيث كنا أقل عددًا، لم يكن الأمر سهلًا".

وتأخر باريس سان جيرمان 0/2 بنهاية الشوط الأول وكان ديمبلي وحده مصدر الخطورة في البداية، وكان من الواضح أن الفريق بحاجة للمزيد من السيطرة في وسط الملعب.

لكن على العكس فإن لويس إنريكي لم يُدخل أي تغيير على التشكيلة بين الشوطين واهتزت شباك فريقه مجددًا في الدقيقة الـ50.

وبلغت نسبة استحواذ باريس سان جيرمان على الكرة 70% لكنه لم يتمكن من صناعة فرص حقيقية كبيرة وارتكب العديد من الأخطاء الفادحة بينها إخفاق ماركينيوس في إبعاد الكرة؛ ما تسبب في تسجيل ميغيل ألميرون الهدف الأول لصاحب الأرض.