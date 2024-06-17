موقف محرج لهالاند على الشاطئ
تعرض النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي، إلى موقف محرج في مدينة مارييا الإسبانية؛ وذلك عندما داهمت قوات الشرطة الإسبانية أحد الشواطئ في مدينة ماربيا.
ويقضي هالاند حاليًا إجازته الصيفية في ماربيا التي يفضلها كثيرًا، حيث لا يرتبط حاليًا بأي التزامات كروية بعدما أنهى الموسم مع مانشستر سيتي على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما كان أبرز النجوم المتغيبين عن نهائيات أمم أوروبا؛ بعد فشل منتخب بلاده في التأهل لـ "يورو 2024".
وكشفت صحيفة "ميرور" (MIRROR) البريطانية، أن هالاند تعرض لموقف محرج عندما دخلت الشرطة الإسبانية إلى الشاطئ وطلبت من جميع المتواجدين الخروج من المسبح، حتى يتمكنوا من الكشف عن هوياتهم، ضمن إجراءات أمنية في أعقاب سلسلة من حوادث إطلاق النار في المنطقة قبل شهرين.
واضطر هداف مانشستر سيتي لإظهار بطاقة هويته بعد رؤية قوات الأمن التي كانت تحمل معدات مكافحة الشغب وهي تقتحم الحانة التي يجلس فيها.
ووقعت مداهمة مماثلة مؤخرًا في نادي أوشن بيتش الشهير في بويرتو بانوس، حيث قامت الشرطة المحلية بحملة صارمة كجزء من مشروع عملية ماربيا، حيث طلبت الشرطة من السياح أن يستعدوا لمداهمات غير متوقعة بشكل دوري.
وحقق هالاند لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع المان سيتي علما أنه خاض 54 مباراة مع الفريق في كل المسابقات وسجل 38 هدفا من بينها 27 هدفا في البريميرليغ كأفضل هداف بالمسابقة.