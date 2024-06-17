موقف محرج لهالاند على الشاطئ

تعرض النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي، إلى موقف محرج في مدينة مارييا الإسبانية؛ وذلك عندما داهمت قوات الشرطة الإسبانية أحد الشواطئ في مدينة ماربيا.

ويقضي هالاند حاليًا إجازته الصيفية في ماربيا التي يفضلها كثيرًا، حيث لا يرتبط حاليًا بأي التزامات كروية بعدما أنهى الموسم مع مانشستر سيتي على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما كان أبرز النجوم المتغيبين عن نهائيات أمم أوروبا؛ بعد فشل منتخب بلاده في التأهل لـ "يورو 2024".