بدأت الساعة الرملية.. دفعة ثلاثية ترسل فينيسيوس إلى السعودية‎

يبدو أن الحديث عن انتقال فينيسيوس جونيور طيلة الأيام الماضية نحو دوري روشن السعودي، قد يتحول قريبًا إلى حقيقة يتحدث عنها الجميع.

حدوث ذلك يشترط عدة أمور، لكن الأهم أن هناك عوامل ودوافع تدفع فينيسيوس نحو المملكة العربية السعودية.

ما تلك الدفعة الثلاثية التي تحدثنا عنها؟ وكيف يمكن تصديق أن فينيسيوس يرحل إلى الدوري السعودي بشكل مبكر مثل هذا.

تصريح صعب

تم الكشف عن تصريح إعلامي يخص النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الحالي، الذي ارتبط مؤخرًا بالانتقال للدوري السعودي للمحترفين.

وأكد فينيسيوس على ضرورة سحب تنظيم كأس العالم 2030 من إسبانيا حال لم يتم تغيير طريقة التعامل مع العنصرية في الملاعب.

كان النجم البرازيلي غاضبًا للغاية في حديثه، ويبدو عليه الجدية فيما يتعلق بسحب تنظيم كأس العالم من البلد التي يلعب فيها كرة القدم.

مثل هذا التصريح من السهل أن يقلب عليه جميع محبيه داخل إسبانيا، ويجعل ساعاته هناك معدودة، في ظل أهمية حدث كأس العالم بالنسبة للجميع هناك.

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العرض السعودي

بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة فالعرض السعودي لضم فينيسيوس جونيور يعد واحدا من أعلى العروض في العالم في السنوات الماضية.

نجاح تلك الصفقة مرتبط بأمور مالية وفنية عديدة، وبالطبع الأموال من بينها، وربما تكون في مقدمتها، حيث تحدثت تقارير عديدة أن العرض قيمته مليار يورو.

ليس من السهل على أي لاعب أن يرفض هذا القدر من المال، الذي ربما يأخذ مسيرته الكروية كلها حتى يستطيع أن يجمع ولو ربعه فقط.

وهذا عامل آخر قد يجعل الصفقة تتم، ولو لم يكن هذا في الصيف الجاري فربما في القادم أو الذي يليه.

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أزمة ريال مدريد معه

خلال الأسابيع الماضية كان هناك سلاسة وتعامل بصدر رحب مع فينيسيوس جونيور، من قبل معظم متابعي الملكي.

لكن مؤخرًا انقلب الجميع على اللاعب وبشكل غير مسبوق، حيث تحدث الكثير من الجماهير والنقاد عن البرازيلي بشكل سيئ.

حمل بعض هؤلاء فينيسيوس مسؤولية خسارة أربع نقاط في الدوري الإسباني حتى تلك اللحظة، وتم تجاهل أي لاعب آخر.

كما تم تحميله مسؤولية البداية السيئة لكيليان مبابي، على الرغم من أنه أهدى له ركلة جزاء في المباراة الأخيرة ضد ريال بيتيس.

الخلاصة

هناك عوامل عديدة تقول إن فينيسيوس قد ينتقل إلى الدوري السعودي قريبًا بعد أن كان الأمر شبه مستحيل.

يأتي هذا في ظل المشاكل المتكررة بشكل فني داخل الملعب في وجود كيليان مبابي، حيث تتشابه أدوار الثنائي وتتفاقم الأمور بينهما بشكل مستمر.

هذا بجوار وجود عرض قوي وصلب، ويمكنه أن يقنع العديد من النجوم، حتى لو كانوا في صفوف ريال مدريد.

وزادت تلك الاحتمالات بعد تصريحاته الأخيرة عن العنصرية وسحب كأس العالم من إسبانيا، وتنظيمه في مكان آخر.