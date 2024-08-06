حسم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، صفقة كبيرة من مانشستر سيتي، وذلك بعد صراع مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية إن أتلتيكو مدريد توصل إلى اتفاق نهائي مع مانشستر سيتي حول التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

وارتبط اسم ألفاريز بالرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الذي أبدى رغبة كبيرة في ضم اللاعب لتدعيم هجومه في الموسم الجديد، ولكن أتلتيكو مدريد حسم الصفقة.

وأوضحت: "عرض نادي أتلتيكو مدريد 80 مليون يورو على السيتي لضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، ووافق النادي الإنجليزي بالفعل".

وواصلت: رغم متابعة باريس سان جيرمان للاعب خلال الفترة الماضية وسعيه للحصول على خدماته، إلا أن أتلتيكو مدريد حسم الصفقة لصالحه".

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ويسعى الأرجنتيني ألفاريز للرحيل عن مانشستر سيتي للحصول على فرصة أكبر للمشاركة في ظل سيطرة النرويجي إيرلينغ هالاند على تشكيلة السيتي في الموسمين الماضيين.

وشارك ألفاريز مع منتخب الأرجنتين ببطولة كوبا أمريكا 2024، والتي توج بها راقصو التانغو.

وخاض أيضًا اللاعب منافسات أولمبياد باريس 2024 مع منتخب الأرجنتين، وودع من دور الثمانية على يد فرنسا.

وسجل جوليان ألفاريز 11 هدفا مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، كما سجل 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

كما فاز اللاعب الشاب بجميع الألقاب الممكنة، من كأس العالم وكوبا أمريكا مع الأرجنتين إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية مع مانشستر سيتي أو الممتاز في مناسبتين وكوبا أمريكا مع الأرجنتين.