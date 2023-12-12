"كاشفا سرا قديما".. كريستيانو رونالدو يحتفل بإنجاز عام 2023 (فيديو)

وكان الهدف الرابع لنادي النصر هو الهدف رقم خمسين للنجم رونالدو في عام 2023 بعدما مر باثنين من أكثر مواقف حياته المهنية صعوبة.

وقبيل انطلاق كأس العالم 2022 في قطر، فسخ مانشستر يونايتد عقده مع رونالدو بأثر فوري، إثر خلافات مع المدرب إيريك تين هاغ، ثم غادر رونالدو رفقة منتخب البرتغال النهائيات من ربع النهائي أمام المغرب.

ونشر رونالدو عبر إنستغرام ملخصا لأهدافه الخمسين التي سجلها عام 2023، وعلق "عندما كان عمري 15 عامًا، ذهبت إلى بعض زملائي في الفريق أثناء التدريب وأنا أتذكر ذلك بوضوح. قلت لهم: "سأكون الأفضل في العالم يومًا ما."