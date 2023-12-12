"كاشفا سرا قديما".. كريستيانو رونالدو يحتفل بإنجاز عام 2023 (فيديو)
احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي ببلوغه خمسين هدفا في عام 2023 بعدما سجل في فوز النصر على الشباب 4/2 في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وانتصر النصر على الشباب بأربعة أهداف سجلها فوفانا، وساديو ماني، وعبدالرحمن غريب، ورونالدو.
وكان الهدف الرابع لنادي النصر هو الهدف رقم خمسين للنجم رونالدو في عام 2023 بعدما مر باثنين من أكثر مواقف حياته المهنية صعوبة.
وقبيل انطلاق كأس العالم 2022 في قطر، فسخ مانشستر يونايتد عقده مع رونالدو بأثر فوري، إثر خلافات مع المدرب إيريك تين هاغ، ثم غادر رونالدو رفقة منتخب البرتغال النهائيات من ربع النهائي أمام المغرب.
ونشر رونالدو عبر إنستغرام ملخصا لأهدافه الخمسين التي سجلها عام 2023، وعلق "عندما كان عمري 15 عامًا، ذهبت إلى بعض زملائي في الفريق أثناء التدريب وأنا أتذكر ذلك بوضوح. قلت لهم: "سأكون الأفضل في العالم يومًا ما."
وعلق رونالدو بعد الفوز على الشباب :"فوز عظيم ويسعدني أن أعلن عن وصولي إلى الهدف 50 خلال عام 2023، كل ذلك بفضل الدعم الثابت من زملائي في الفريق والمشجعين وعائلتي!
وأتم :"لا يزال هناك مجال لعدد قليل آخر خلال هذا العام".
ومازال أمام كريستيانو رونالدو فرصة لزيادة هذا الرقم خلال مباريات نادي النصر السعودي المتبقية هذا الشهر.