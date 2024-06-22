نجم كريستال بالاس يرفض عرضين من الدوري الإنجليزي من أجل بايرن ميونخ
كشفت تقارير إخبارية أن اللاعب الفرنسي مايكل أوليس نجم كريستال بالاس أصبح قريبا جدا من الانتقال لنادي بايرن ميونخ خلال موسم 2024ـ 2025.
وبحسب ما أورده الصحفي الإيطالي الموثوق في مجال انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو، توصل بايرن ميونخ إلى اتفاق بشأن مدة العقد الذي سيوقعه مايكل أوليس، فضلا عن الراتب السنوي الذي سيحصل عليه، مضيفا أنه من المقرر أن تتم الصفقة بشكل رسمي بين كريستال بالاس وبايرن ميونخ قريبا.
وأضاف رومانو أن المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 22 عاما رفض عرض فريقه الحالي لتمديد عقده، كما رفض عرضين من فريقي تشيلسي ونيوكاسل ليختار عرض بايرن الذي يسعى بقيادة مدربه الجديد فينسن كومباني إلى القيام بتغييرات شاملة في كل الخطوط استعدادا للموسم المقبل.
ويرتبط أوليس بعقد مع كريستال بالاس يمتد حتى 30 يونيو 2027، بعد أن كان انتقل إليه في يوليو 2021 قادما من ريدينغ.
وخلال الموسم الماضي، خاض أوليس 19 مباراة في مسابقة البريمرليغ وسجل 10 أهداف فيما صنع 6 أهداف أخرى.
وخاض اللاعب الحامل للجنسيتين البريطانية والفرنسية 7 مباريات مع المنتخب الأولمبي الفرنسي سجل خلالها هدفا واحدا.