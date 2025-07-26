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رياضة

"20 إلى الأبد".. ليفربول يكرم اسم ديوغو جوتا بطريقة رائعة

"20 إلى الأبد".. ليفربول يكرم اسم ديوغو جوتا بطريقة رائعة
جدارية رائعة للراحل جوتاالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز
26 يوليو 2025، 10:21 ص

سيواصل نادي ليفربول تكريم اسم الراحل ديوغو جوتا بعد وفاته المأساوية في وقت سابق من هذا الشهر، وقد أعلن النادي عن عدة لفتات تكريمية دائمة.

جوتا وشقيقه أندريه سيلفا توفيا في حادث سيارة في إسبانيا قبل ثلاثة أسابيع، ومنذ ذلك الحين يعيش النادي في حالة حداد.

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وقد توافد المشجعون من جميع أنحاء العالم لتقديم احترامهم بوضع الزهور والقمصان والرسائل المكتوبة خارج ملعب "آنفيلد".

ووفقا لما أعلنه النادي في بيان رسمي، سيُخلَّد الآن اسم جوتا إلى الأبد خارج الملعب من خلال تمثال دائم.

لم يتم تحديد تصميم التمثال بعد، لكنه سيُرفق بتكريمات زهرية في جميع منشآت النادي، بما في ذلك مركز التدريب ومقر فريق السيدات.

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كما سيحمل قميص ليفربول الجديد، المقرر طرحه في الأول من أغسطس من قبل شركة أديداس، شعارًا خاصًا يحمل عبارة "Forever 20" (20 إلى الأبد) تكريمًا لجوتا، وسيظل هذا الشعار مطبوعًا طوال الموسم.

علاوة على ذلك، إذا رغب المشجعون في طباعة اسم "Diogo J" والرقم 20 على ظهر القمصان الجديدة، فسيتم التبرع بجميع الأرباح الناتجة عن الطباعة لمؤسسة نادي ليفربول الخيرية (LFC Foundation).

 

 

 

وقد تعهدت المؤسسة بإطلاق برنامج لكرة القدم على مستوى القاعدة يحمل اسم ديوغو تخليدًا لذكراه.

أما الحدث الرئيسي لتأبينه فسيكون من خلال لوحة جماهيرية خاصة (موزاييك) ولحظة صمت خلال أول مباراة لـ ليفربول على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، عندما يواجه حامل اللقب فريق بورنموث على ملعب آنفيلد يوم الجمعة 1 أغسطس.

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