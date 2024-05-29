رد فعل مبابي بعد سؤال بشأن اقترابه من ريال مدريد

واجه كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، سؤالاً بشأن اقترابه من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.

ورحل مبابي بشكل رسمي عن باريس سان جيرمان الفرنسي، عقب رحلة عمرها ٨ أعوام قضاها مع العملاق الباريسي قادما من موناكو في صيف ٢٠١٨.