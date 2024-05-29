رد فعل مبابي بعد سؤال بشأن اقترابه من ريال مدريد
واجه كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، سؤالاً بشأن اقترابه من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.
ورحل مبابي بشكل رسمي عن باريس سان جيرمان الفرنسي، عقب رحلة عمرها ٨ أعوام قضاها مع العملاق الباريسي قادما من موناكو في صيف ٢٠١٨.
وواجه مبابي سؤالاً من صحفي ماركا الإسبانية بشأن رحيله إلى ريال مدريد في الموسم المقبل، وأظهر مبابي رد فعل على هذا السؤال بابتسامة.
وأظهر مبابي رد فعل مميزًا بعد تتويج جود بيلينغهام، نجم الميرنغي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لموسم 2024/2023، بعد أن قاد فريقه ريال مدريد لتحقيق لقب المسابقة للمرة الـ 36 في التاريخ، عقب منافسة قوية مع جيرونا وبرشلونة.
وحضر مبابي حفل توزيع الجوائز، وبمجرد الإعلان عن فوز بيلينغهام بالجائزة صفّق له.
وتشير تقارير صحفية عديدة إلى اقتراب مبابي من التوقيع مع ريال مدريد، وسيكون الإعلان عن الصفقة قريبًا، عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.