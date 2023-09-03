ماركا: ريال مدريد لن يرهن مستقبله الرياضي والهجومي بقدوم هالاند أو مبابي

تحت عنوان "ريال مدريد تعلَّم من أخطاء الماضي"، تحدَّث خوسيه فليكس دياز، والذي يعد أحد الصحفيين القريبين من إدارة نادي ريال مدريد، عن نهاية الميركاتو الخاص بالميرنغي دون ضم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، والذي توقع الكثيرون أن يسعى الريال لضمه في ظل أزمته الأخيرة مع ناديه.

وقال خوسيه فليكس دياز، في مقال له بصحيفة "ماركا"، اليوم الأحد، إن "ريال مدريد لن يرهن مستقبله الرياضي والهجومي بقدوم هالاند أو مبابي، لأن إستراتيجية النادي هي العمل بمشروع متكامل، الذي يستهدف ضم اللاعبين الأفضل في العالم، ولكن دون أن يكون رهن المشروع الرياضي عليهم فقط".