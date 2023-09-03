ماركا: ريال مدريد لن يرهن مستقبله الرياضي والهجومي بقدوم هالاند أو مبابي
تحت عنوان "ريال مدريد تعلَّم من أخطاء الماضي"، تحدَّث خوسيه فليكس دياز، والذي يعد أحد الصحفيين القريبين من إدارة نادي ريال مدريد، عن نهاية الميركاتو الخاص بالميرنغي دون ضم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، والذي توقع الكثيرون أن يسعى الريال لضمه في ظل أزمته الأخيرة مع ناديه.
وقال خوسيه فليكس دياز، في مقال له بصحيفة "ماركا"، اليوم الأحد، إن "ريال مدريد لن يرهن مستقبله الرياضي والهجومي بقدوم هالاند أو مبابي، لأن إستراتيجية النادي هي العمل بمشروع متكامل، الذي يستهدف ضم اللاعبين الأفضل في العالم، ولكن دون أن يكون رهن المشروع الرياضي عليهم فقط".
وأضاف: "كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وإرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، منذ سنوات وهما بطلا الميركاتو، وسيبقيان كذلك، ولا يرغب الريال بأن يرهن مستقبله الرياضي بتواجد أي منهما فقط، بالتأكيد سوف يحاولون التعاقد معهما لو كان الأمر ممكنًا لكن مثلما قلنا وحدث خلال هذا الصيف فإن النادي لن يدخل لأجلهما لدرجة القيام بعملية تعاقدات جنونية".
وأشار المقال: "سوف يكون كلٌّ من هالاند ومبابي هدفًا للفريق، هذا أمر مؤكد وواضح بل ويعملون عليه منذ الآن، حيث قيل لنا من داخل الإدارة (إذا كان الأمر ممكناً فنعم، ولكن دون القيام بعملية شراء جنونية، فمن الممكن جلب واحد منهما أو الاثنين معاً، كما من الممكن بألا نضم أي أحد من الثنائي) هذا ما قيل لنا منذ أسابيع ولا زالوا يحافظون على نفس الرأي".
وتابع التقرير: "إدارة ريال مدريد لا تتحرك تحت ضغط الآراء المطروحة بل بناءاً على ما يؤمنون به ويعتقدونه وبالخصوص بالتفكير بمصلحة ومستقبل النادي".
وكان ريال مدريد قد نجح في الميركاتو الحالي في ضم جود بيلينغهام من صفوف بروسيا دورتموند وكيبا أريزابلاغا من تشيلسي، بالإضافة إلى خوسليو من إسبانيول وفران غارسيا من رايو فاييكانو.
وانتهى سوق انتقالات ريال مدريد منذ شهر يوليو الماضي، وتحديداً بعد التوقيع مع التركي أردا غولر، لكن النادي اضطر للدخول في السوق من جديد والتعاقد مع حارس مرمى، بسبب إصابة تيبو كورتوا التي سيبتعد بسببها عن الملاعب لقرابه 6 أشهر.
ويتربع ريال مدريد حاليا على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 12 نقطة، بعد مرور 4 جولات من المسابقة، إذ حقق الفريق الملكي العلامة الكاملة بـ4 انتصارات على التوالي.