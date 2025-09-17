مفاجأة مدوية.. هل يعود لودي لناد سعودي بعد هروبه من الهلال؟ (فيديو)

يعيش نادي الهلال السعودي على صفيح ساخن بشأن قضية البرازيلي رينان لودي، الظهير الأيسر للفريق، والذي قرر فسخ عقده من طرف واحد، والرحيل إلى بلاده، موجها إخطارا للنادي بضرورة تسوية مستحقاته المقبلة لكي لا يلجأ لخطوات تصعيدية وتقديم شكوى لـ"فيفا".

وكان الهلال رفع اسم لودي من قائمته المحلية، بسبب التعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز.

ورغم ذلك أراد المدير الفني لنادي الهلال سيموني إنزاغي، الاحتفاظ بلودي وعدم الاستغناء عنه؛ من أجل الاستعانة بخدماته في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، لكن اللاعب رفض هذا الأمر، ليقرر فسخ عقده من طرف واحد، مع السفر إلى بلاده البرازيل، وتوجيه طلب إلى الزعيم بالحصول على كامل مستحقاته المتبقية.

وقال الإعلامي الرياضي حواس العايد في تصريحات تلفزيونية: "منذ الفترة الشتوية الموسم الماضي الهلال كان يبحث عن استبعاد لودي بأي طريقة، وما حدث مؤخرا تبعات لما كان يريده النادي، وما حدث هو قرار غير موفق من الطرفين، وأعتقد الهلال لديه من الأسانيد القانونية لحماية نفسه حال تقدم اللاعب بشكاوى رسمية، وهناك ثغرة في اللوائح ويبدو أن لودي استغلها من أجل الهروب".

وتابع: "أخشى من عودة لودي للدوري السعودي والعودة للانضمام لناد آخر"، وهو ما رد عليه الإعلامي محمد الخميس، قائلا: "أنت تقصد تقول إنه رفيق المدرب جورجي جيسوس، مدرب النصر".

وكان رينان لودي أحد الأسماء الأساسية في تشكيل الهلال على مدار الموسم الماضي بدليل مشاركته في 42 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 10.