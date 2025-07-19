يلعب في ألمانيا.. تحرك فوري من الزمالك لضم بديل أحمد فتوح

تحرك نادي الزمالك بشكل فوري لضم لاعب جديد في الجبهة اليسرى بعد الأزمة التي أثيرت مؤخراً بشأن اللاعب أحمد فتوح.

وأعلن الزمالك تغريم الظهير الأيسر أحمد فتوح، صاحب الـ27 عاماً، مبلغ مليون جنيه مصري وإحالته للتحقيق بسبب ظهوره في إحدى المناسبات العامة دون إذن النادي.

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وشوهد فتوح في حفل غنائي بالساحل الشمالي للمطرب راغب علامة رفقة إمام عاشور نجم الأهلي.

وبحسب تقارير صحفية، فإن الزمالك بدأ التفاوض لضم اللاعب عزيز العجي ظهير أيسر فريق دارمتشات الألماني.

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ويرغب الزمالك في ضم اللاعب صاحب الـ19 عاماً وقيده تحت السن؛ إذ تسمح لوائح الدوري المصري بضم 3 لاعبين أجانب تحت السن.

عزيز يحمل الجنسية اليونانية والألمانية، ولعب لمنتخب اليونان تحت 17 عاماً، كما أنه من أصول سورية.

ولعب عزيز في فرق الناشئين بنادي هوفنهايم قبل رحيله إلى دارمشتات، حيث تم تصعيده للفريق الرديف، ويرتبط بعقد حتى شهر يونيو المقبل.

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وكان الزمالك قد تعاقد مع عمرو ناصر وأحمد شريف ثنائي فاركو، والأنغولي شيكو بانزا جناح أيسر إستريلا أمادورا البرتغالي، والمهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري.