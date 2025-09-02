الرئيس الصيني يستقبل بوتين وكيم قبل انطلاق عرض عسكري ضخم

ميدو يفجر مفاجأة حول صفقة انتقال زيزو للأهلي (فيديو)

أحمد مصطفى زيزو نجم الأهلي المصريالمصدر: حساب منتخب مصر عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
02 سبتمبر 2025، 11:56 م

فجر أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، مفاجأة حول صفقة انتقال أحمد مصطفى "زيزو" إلى الأهلي المصري.

وأعلن الأهلي تعاقده مع زيزو صاحب الـ 29 عاماً يوم 6 يونيو الماضي في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع الزمالك.

 وقال ميدو عبر قناة "النهار" إن زيزو يخطط للانتقال إلى الأهلي منذ عامين بدليل أنه عقد جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات الأسبق بالقلعة الحمراء للتفاوض حول إتمام الصفقة ولكنها لم تكتمل وقتها وجدد عقده مع الزمالك.

وأوضح أن إمام عاشور لاعب وسط الأهلي أراد العودة لفريقه السابق الزمالك بعد أن طلب الرحيل عن ميتيلاند الدنماركي في صيف 2023.

  وأشار إلى أن عاشور لم ينجح في الاحتراف الأوروبي وطلب العودة للزمالك موضحاً أنه تحدث معه من أجل ارتداء القميص الأبيض مجدداً.

 وأكد أن الزمالك لم يستطع إعادة عاشور بسبب المشاكل المالية وقتها ولم يكن بمقدرته تحمل 3.5 مليون دولار أمريكي للتعاقد مع لاعبه السابق.

