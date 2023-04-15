تشكيل الأحلام في برشلونة.. ميسي و10 لاعبين غير قابلين للمس
نشرت صحيفة سبورت، تشكيل الأحلام الذي يعمل نادي برشلونة الإسباني على تكوينه لخوض غمار منافسات الموسم المقبل، في ظل موسم انتقالات ساخن ينتظر الفريق ليس فقط في عمليات الشراء لكن في البيع أيضا.
وسيكون برشلونة مضطرا لبيع عدد من نجومه الموسم المقبل حتى يتمكن من التعاقد مع غيرهم في إطار خطته لدعم صفوف الفريق دون المساس بتشكيلته الأساسية وفي ظل تطلعات لعودة ليونيل ميسي.
ورهنت رابطة الدوري الإسباني الموافقة على تسجيل صفقات برشلونة بعدم تخطي سقف الرواتب والحفاظ على قواعد اللعب المالي النظيف، وبذلك أصبح شبه مؤكد أن النادي سيكون مضطرا لبيع عدد من اللاعبين أصبح عدد منهم معروفا إلى حد كبير.
وحسب تقارير إسبانية، فإن أنسو فاتي وفيران توريس ورافينيا هم أبرز اللاعبين الموجودين على لائحة البيع ومعهم عبدالصمد الزلزولي المعار إلى أوساسونا حتى يتمكن الفريق من جني مبالغ مالية مهمة تمكنه من ضبط ميزانيته وتقليص حجم الإنفاق على الرواتب.
وكشفت موندو ديبورتيفو أن هناك 10 لاعبين غير قابلين للمس في برشلونة وليسوا ضمن خطط البيع هم "تين شتيغن، أراوخو، كوندي، كريستنسن، بالدي، فرينكي دي يونغ، بيدري، غافي، عثمان ديمبلي، ليفاندوفسكي".
وبحسب موندو ديبورتيفو فإن برشلونة مستعد للاستماع إلى العروض بالنسبة لبقية اللاعبين أمثال فرانك كيسي وإيريك غارسيا مع توريس وفاتي ورافينيا.
ومع عودة ميسي التي قالت تقارير إسبانية إنها باتت قريبة للغاية سيكون تشكيل برشلونة الذي يحلم به برشلونة في الموسم المقبل هو:
تير شتغين
أراوخو، كوندي، كريستنسن، بالدي
غافي، بيدري، فرينكي دي يونغ
ميسي، ديمبلي، ليفاندوفسكي
وينتظر برشلونة عمل كبير للغاية الصيف المقبل من أجل بيع عدد من اللاعبين وضمان عودة ليونيل ميسي حتى يتمكن من صنع التشكيلة التي يحلم بها خوان لابورتا رئيس النادي والمدرب تشافي هيرناندز.