تشكيل الأحلام في برشلونة.. ميسي و10 لاعبين غير قابلين للمس

نشرت صحيفة سبورت، تشكيل الأحلام الذي يعمل نادي برشلونة الإسباني على تكوينه لخوض غمار منافسات الموسم المقبل، في ظل موسم انتقالات ساخن ينتظر الفريق ليس فقط في عمليات الشراء لكن في البيع أيضا.

وسيكون برشلونة مضطرا لبيع عدد من نجومه الموسم المقبل حتى يتمكن من التعاقد مع غيرهم في إطار خطته لدعم صفوف الفريق دون المساس بتشكيلته الأساسية وفي ظل تطلعات لعودة ليونيل ميسي.

ورهنت رابطة الدوري الإسباني الموافقة على تسجيل صفقات برشلونة بعدم تخطي سقف الرواتب والحفاظ على قواعد اللعب المالي النظيف، وبذلك أصبح شبه مؤكد أن النادي سيكون مضطرا لبيع عدد من اللاعبين أصبح عدد منهم معروفا إلى حد كبير.