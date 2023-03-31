ريال مدريد يعيد التفكير في التعاقد مع محمد صلاح

وقالت صحيفة "ديفينسا سنترال" المقربة من النادي الملكي إنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان ريال مدريد سيتقدم باقتراح ملموس للتعاقد مع الجناح المصري البالغ من العمر 30 عامًا في نهاية الموسم.

وتألق قائد منتخب مصر مع ليفربول منذ أن انتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز قادما من روما الإيطالي ، مما ساعده على الفوز بكل الألقاب على مستوى الأندية.

وعلى الرغم من ظهور ليفربول بأداء دون المستوى هذا الموسم، إلا أن الدولي المصري سجل 22 هدفًا و11 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات حتى الآن، ويمكن لريال مدريد بالتأكيد استخدام شخص مثله في الجانب الأيمن من هجومه، في غضون ذلك، ورد أن صلاح يحلم بالانضمام إلى ريال مدريد.

واضطر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد للاعتماد على الأوروغواياني فيدريكو فالفيردي على الجهة اليمنى، لكن لاعب خط الوسط أكثر ملاءمة لدور لاعب الوسط المدافع، وانضمام صلاح سيسمح لفالفيردي باللعب في مكانه الطبيعي.