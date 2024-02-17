ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
سجل الدولي المصري محمد صلاح هدفًا رائعًا لفريقه ليفربول في شباك برينتفورد، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشهدت مباراة ليفربول وبرينتفورد عودة محمد صلاح، للمشاركة من جديد، وذلك بعد غياب دام إلى 47 يومًا.
ولم يتواجد صلاح في التشكيل الأساس للمباراة، إلا أنه كان على دكة البدلاء، لأول مرة منذ غيابه عن الريدز.
ودخل صلاح أرضية الملعب في الدقيقة 44، كبديل لديوجو غوتا، الذي تعرض للإصابة، ولم يتمكن على إثرها من استكمال اللقاء.
وسجل صلاح الهدف الثالث للريدز في الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني بعد مراوغته للخصم وتسجيله في الشباك.
ورفع صلاح رصيده في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي إلى الهدف الـ15، ليأتي ثانيًا خلف النرويجي إرلينغ هالاند صاحب الصدارة برصيد 16 هدفًا.