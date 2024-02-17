ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

سجل الدولي المصري محمد صلاح هدفًا رائعًا لفريقه ليفربول في شباك برينتفورد، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت مباراة ليفربول وبرينتفورد عودة محمد صلاح، للمشاركة من جديد، وذلك بعد غياب دام إلى 47 يومًا.

ولم يتواجد صلاح في التشكيل الأساس للمباراة، إلا أنه كان على دكة البدلاء، لأول مرة منذ غيابه عن الريدز.