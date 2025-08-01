ليفربول يوافق على انتقال نجمه إلى الهلال السعودي

أبدى النجم الأروغواياني دراوين نونيز موافقته مبدئيا على الانضمام إلى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة تأتي لتضع حدّا للتكهنات بشأن المهاجم الذي سينضم لتشكيلة الإيطالي سيموني إنزاغي بعد غموض مصير الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

وطوال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والتي كانت بدأت بالنسبة إلى الهلال السعودي، وأندية كأس العالم 2025 في الأول من يونيو، تداولت وسائل الإعلام الكثير من الأسماء المرجحة للعب مع الهلال وأبرزها النيجيري فيكتور أوسيمين، إلا أن الفريق لم يحسم الأمور حتى الآن.

ووفقا للصحفي الإيطالي الموثوق فابريزو رومانو، فإن المحادثات مستمرة بين نادي الهلال وداروين نونيز من أجل ضمه قبل بداية موسم 2025 ـ 2026.

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وأضاف فابريزيو رومانو "ليفربول منفتح على بيع اللاعب الأروغواياني لنادي الهلال، المفاوضات مستمرة والفترة المقبلة ستكشف القرار النهائي بشأن الصفقة".

وقالت مصادر إخبارية قريبة من ليفربول إن الهلال قدم بالفعل عرضا رسميا بعدما وضع نونيز على رأس أولويات تعاقداته في الفترة المقبلة.

وقبل بداية حملة استرجاع لقبه في الدوري السعودي للمحترفين أواخر شهر أغسطس الجاري، سيكون المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي الذي تسلم مقاليد تدريب الهلال في يونيو الماضي مطالبا بإيجاد حل لخط الهجوم بعد مستويات مضطربة وغير مستقرة في موسم 2024 ـ 2025.

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وتعرض نجم الهلال وهدافه الأول ألكسندر ميتروفيتش للإصابة في أواخر العام 2024 وتغيب عن عدة مباريات للهلال في الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين بجانب دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس العالم للأندية.

وتراجع أداء ميتروفيتش هداف الدوري السعودي 2022 ـ 2023، بشكل واضح، كما أن مستوى البرازيليين ليوناردو ومالكوم لم يكن لافتا، فضلا عن فسخ عقد المغربي عبد الرزاق حمد الله سريعا بعد أن حل مع الهلال في مونديال الأندية الأخير.

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وفي انتظار تحديد الموقف النهائي لداروين نونيز من الانتقال للهلال السعودي، يبدو اللاعب الأروغواياني خارج حسابات مدربه في ليفربول أرني سلوت للموسم المقبل.

وشارك نونيز في مباراتين من بين 3 مواجهات إعدادية لليفربول المقامة ضمن معسكره الآسيوي وذلك عندما خاض شوطا واحدا أمام بريستون ثم يوكوهاما وغاب عن مباراة آي سي ميلان.