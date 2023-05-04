ماركا: المدعي العام يحقق في "الأصول الضخمة" لـ 4 حكام بسبب قضية نيغريرا

ذكرت صحيفة "ماركا" اليوم الخميس، أن مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد يدرس تقريرًا يحتوي على تحليل للأصول العقارية للحكام كارلوس كلوس غوميز وسانتياغو خايمي لاتري وأليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز وخوسيه ماريا سانشيز مارتينيز، وهي لها علاقة فيما بات يعرف بقضية نيغريرا".

ووفقًا للصحيفة، تم تصنيف الوثيقة على أنها "سرية" وتفصل عمليات الاستحواذ العقارية للحكام الأربعة.

وأول الحكام الذين ظهروا في التقرير هو كلوس غوميز، ويمتلك المسؤول عن تقنية الـ"VAR"، سبع ممتلكات تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من مليون يورو.

وفي 2007 حصل على فيلا في بينسك بمدينة سرقسطة مساحتها 813 مترًا مربعًا مدفوعة نقدًا.