استبعاد أمين غويري من قائمة منتخب الجزائر في أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الإثنين، غياب المهاجم أمين غويري عن تشكيلة الفريق المشارك في كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج الشهر الحالي.

وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه على الإنترنت: "غادر المهاجم الدولي أمين غويري معسكر المنتخب الوطني الحالي بعد تلقيه الضوء الأخضر من الطاقم الفني وذلك بالتشاور مع الطاقم الطبي.

"اتضح إصابته بعد مراجعة التقرير الطبي لناديه. لن يتمكن اللاعب من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، يتمنى الاتحاد والمنتخب الوطني الشفاء العاجل للمهاجم".