ترتيب الدوري السعودي: النصر يخطف المركز الثاني بفوز عريض على العدالة
خطف نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي عقب فوزه على ضيفه العدالة 4-1 اليوم الثلاثاء، مستغلا تعثر الاتحاد أمام ضمك.
افتتح أيمن يحيى شريط الأهداف بهدفين في النصر خلال الشوط الأول في الدقيقتين 22 ، 26.
ثم أضاف الكاميروني فنسنت أبوبكر الهدف الثالث في الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بثلاثية نظيفة.
وفي الدقيقة 78 أضاف أندرسون تاليسكا الهدف الرابع، قبل أن يسجل كريستوفر غونزاليس هدف العدالة الوحيد من ركلة جزاء.
ورفع النصر رصيده بهذا الفوز إلى 16 نقطة في المركز الثاني خلف الشباب المتصدر بـ3 نقاط بينما يحل العدالة في المركز 13 برصيد 4 نقاط.
كما واصل نادي الاتحاد إهدار النقاط في دوري روشن بعد أن سقط في فخ التعادل أمام مضيفه ضمك، مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي.
وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير سلمان بن عبد العزيز في المحالة، تقدم المغربي عبد الرزاق حمد الله، بالهدف الأول لنادي الاتحاد في الدقيقة 46 بالوقت بدل الضائع بالشوط الأول، من ضربة رأسية رائعة.
ونجح برونو دوراتي في إدراك التعادل لنادي ضمك في الدقيقة 67 من رأسية أيضا.
بهذا التعادل رفع نادي الاتحاد رصيده إلى 15 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي.
بينما حل ضمك في المركز السابع بعد أن رفع رصيده إلى 12 نقطة.
أبها يلحق بالتعاون الهزيمة الأولى
وفاز أبها 3-1 على التعاون، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ليلحق بالتعاون هزيمته الأولى في الموسم.
وحاول ليندر تاوامبا في الدقيقة 24 لكن عارضة أبها تصدت لتسديدته الصاروخية، إلا أن أبها لم يصمد أكثر من 44 دقيقة واستقبل هدفا برأسية الهداف الكاميروني.
وفي الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء للتعاون بعد عرقلة فهد الرشيدي من الحارس ديفيز إيباسي، لكنها أُلغيت بعد العودة لحكم الفيديو المساعد.
وفي الدقيقة 57 أرسل صالح العمري عرضية أرضية حولها زكريا سامي في الشباك ليدرك التعادل لأبها.
ونجح فيليبي كايسيدو في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 71.
ووسط اندفاع التعاون بحثا عن التعادل، سجل سعد السلولي ثالث أهداف أبها في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
ورفع أبها رصيده للنقطة السابعة ليرتقي إلى المركز العاشر، أما التعاون فتوقف رصيده عند النقطة 14 ويحتل المركز الخامس.
وحقق أبها فوزه الأول بعد خمس مباريات لم يعرف فيها طعم الفوز.
ويحل التعاون ضيفا على الاتفاق في الجولة المقبلة، كما يستضيف الباطن فريق أبها.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: