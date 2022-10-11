ترتيب الدوري السعودي: النصر يخطف المركز الثاني بفوز عريض على العدالة

خطف نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي عقب فوزه على ضيفه العدالة 4-1 اليوم الثلاثاء، مستغلا تعثر الاتحاد أمام ضمك.

افتتح أيمن يحيى شريط الأهداف بهدفين في النصر خلال الشوط الأول في الدقيقتين 22 ، 26.

ثم أضاف الكاميروني فنسنت أبوبكر الهدف الثالث في الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بثلاثية نظيفة.

وفي الدقيقة 78 أضاف أندرسون تاليسكا الهدف الرابع، قبل أن يسجل كريستوفر غونزاليس هدف العدالة الوحيد من ركلة جزاء.

ورفع النصر رصيده بهذا الفوز إلى 16 نقطة في المركز الثاني خلف الشباب المتصدر بـ3 نقاط بينما يحل العدالة في المركز 13 برصيد 4 نقاط.

كما واصل نادي الاتحاد إهدار النقاط في دوري روشن بعد أن سقط في فخ التعادل أمام مضيفه ضمك، مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي.

وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير سلمان بن عبد العزيز في المحالة، تقدم المغربي عبد الرزاق حمد الله، بالهدف الأول لنادي الاتحاد في الدقيقة 46 بالوقت بدل الضائع بالشوط الأول، من ضربة رأسية رائعة.

ونجح برونو دوراتي في إدراك التعادل لنادي ضمك في الدقيقة 67 من رأسية أيضا.