لماذا وصف بيان اتحاد الكرة السعودي قرار الهلال بالاعتذار وليس الانسحاب؟

كشفت تقارير إخبارية عن السر وراء وصف اتحاد الكرة السعودي في بيانه قرار عدم خوض الهلال بطولة السوبر بـ"الاعتذار" وليس "الانسحاب"، وهو الأمر الذي أثار جدلًا بين الجماهير المنافسة.

وكانت قرعة كأس السوبر السعودي أُجريت في الـ19 من يونيو الماضي، وأسفرت عن مواجهتين في نصف النهائي، النصر أمام الاتحاد، والهلال أمام القادسية، فيما تقام المباراة النهائية في الـ23 من أغسطس المقبل، على ملعب هونغ كونغ الدولي.

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ولكن إدارة الهلال أكدت إرسالها خطابًا رسميًّا جديدًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتعتذر عن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي 2025، المقرر إقامتها في هونغ كونغ خلال الفترة من الـ19 إلى الـ23 من أغسطس المقبل.

وشدد الاتحاد السعودي بدوره تلقيه خطابًا من الهلال، يتضمّن اعتذاره عن المشاركة في كأس السوبر السعودي.

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وكانت تقارير أفادت، بأن امتناع الهلال عن المشاركة سيعرّضه لعقوبة إدارية تتمثل في حرمانه من خوض نسخة بطولة السوبر التالية إذا تأهل إليها، إضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى نصف مليون ريال سعودي.

وقال القانوني أحمد الشيخي عبر حسابه على منصة "إكس": "طبيعي ألا يصف اتحاد الكرة ما حدث بأنه "انسحاب" أو "امتناع"، لأن بيانه إعلامي، وليس حُكمًا أو قرارًا، البيان نقل حرفيًّا ما ورد بخطاب الهلال: الاعتذار، وهذا هو الصحيح (كبيان إعلامي)".

وأضاف: "لو استخدم اتحاد الكرة مفردات كالانسحاب أو الامتناع، لكنّا أمام إدارة إعلام كيّفت المخالفة، ومارست صلاحيات لجنة الانضباط، وهو ما لم يحدث".

وتابع: "الآن، قانونيًّا، وكما ذكرت سابقًا ما حدث هو امتناع، وعقوباته الانسحاب نفسه، وتشمل الغرامة والتعويض والحرمان من المشاركة، وغيرها، والنظام لا يجيز النظام استبدال الهلال بنادٍ آخر بعد صدور الجدول، والصحيح هو تأهل القادسية للنهائي، وهذا واضح وجليّ، والاستثناء الوحيد هو وجود قوة قاهرة أو ظروف استثنائية أو مبررات قوية لا نعلم عنها".

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وشدد: "أتحدث دائمًا من جهة النظام، وأي قرار بخلافه سيكون واقعًا، ومحل احترام دون أدنى شك، وله مبرراته، ولكنه في النهاية سيبقى مخالفًا للوائحنا".

وذكرت تقارير أخيرة أن لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تتجه إلى مراسلة الأهلي، ليكون بديلًا عن "الزعيم" في كأس السوبر السعودي.