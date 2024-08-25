المنستيري التونسي يضرب موعدًا مع مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا (فيديو) | إرم نيوز

تأهل الاتحاد المنستيري التونسي إلى دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا على حساب بسي بطل تشاد بعد الفوز بنتيجة 2-0 في لقاء الإياب مساء اليوم الأحد على ملعب "مصطفى بن جنات" في إياب الدور التمهيدي.

تقدم إياد حاج خليفة لصالح الاتحاد المنستيري في الدقيقة 28 من عمر اللقاء ثم أدرك محمود غربال الهدف الثاني في الدقيقة 90+6.

وضرب الفريق التونسي موعدًا مع مولودية الجزائر في دور الـ32 بالبطولة القارية في مواجهة عربية خالصة.

في المقابل، صعد سامارتكس الغاني على حساب فيكتوريا يونايتد الكاميروني بعد الفوز بهدف دون رد.. وتأهل الفريق الغاني لمواجهة الرجاء المغربي في دور الـ32 بالبطولة.

وتأهل سان بيدرو الإيفواري على حساب بو رينجرز السيراليوني بعد الفوز في لقاء الإياب بهدف دون رد ليضرب موعدًا مع الهلال السوداني.

وصعد مانيما يونيون الكونغولي على حساب نجيزي بلاتينيوم بطل زيمبابوي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح ليواجه بيترو دي لواندا الأنجولي.

وتأهل إسكو كارا التوغولي بعد الفوز على حساب ديبورتيفو مونغومو بطل غينيا الاستوائية بنتيجة 1-0 ليضرب موعدًا مع دجوليبا المالي.