الزمالك يقتنص صدارة الدوري بفوز مثير على المصري (فيديو)

اقتنص الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري بفوز مثير على حساب ضيفه المصري البورسعيدي بنتيجة (3-0) مساء اليوم السبت على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية في الجولة السادسة للدوري المصري.

تقدم الزمالك بهدف سجله الفلسطيني عدي الدباغ في الدقيقة 29 وأحرز عمر جابر الهدف الثاني في الدقيقة 64.

واحتسب الحكم محمود ناجي ضربة جزاء للزمالك كما نال محمد هاشم لاعب المصري البطاقة الحمراء في الدقيقة 87.

وسجل الزمالك هدفه الثالث قبل نهاية المباراة من ضربة جزاء عن طريق عبد الله السعيد في الدقيقة 90.

وتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا.

ويحتل المصري المركز الثاني بقيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي عند 11 نقطة بعدما تلقى الهزيمة الأولى هذا الموسم.

وفاز سيراميكا كليوباترا على سموحة بهدف دون رد في التوقيت نفسه كما فاز حرس الحدود على حساب الجونة بنتيجة 2-1.

وتعادل غزل المحلة مع ضيفه المقاولون العرب بهدف لكل منهما في الجولة ذاتها.

وكان الزمالك قد تلقى الخسارة في الجولة الماضية أمام وادي دجلة بنتيجة 1-2.