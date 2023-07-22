جماهير سعودية تطالب بالتعاقد مع مبابي
طالب عدد من الجماهير السعودية بالتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.
ويبدو أن مبابي بات أقرب للرحيل عن باريس سان جيرمان بعدما استبعد الفريق الفرنسي نجمه الأول من رحلة الفريق التحضيرية إلى اليابان.
ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تقريرًا قالت فيه إن باريس سان جيرمان اتخذ قرارًا باستبعاد مبابي من معسكر اليابان التحضيري للموسم الجديد.
وقالت الصحيفة إن مبابي لن يسافر لليابان مع باريس سان جيرمان، بعد أن تم اتخاذ قرار من قِبل الإدارة الفرنسية باعتبار مبابي خارج "مشروع الفريق".
وطالب عدد من مشجعي الهلال بالتعاقد مع مبابي لتعويض فشل التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي فضل اللعب لإنتر ميامي الأمريكي.
وكتب حساب "هامـسون" عبر موقع "تويتر": "روبن نيفيز، سافيتش، كوليبالي وحتى مع قدوم ميتروفيتش كل هذه الصفقات ما تقارن بصفقات ودعم الأندية الأخرى من لاعبين فئة A!!، الهلال هو أكثر الأندية تشريفا للوطن وأكثرها نجاحا، يستحق لاعب بهذه القيمة ويستحق دعم مثل غيره، مبابي مطلب الهلال يا وزارة وهذا أقل مطالبنا".
أما مساعد المرشد فكتب: "وليش لا، اللاعب يبينا وحنا نبيه وإن شاء لله نجيبه بإذن الله".
وكتب عبد الرحمن الهاشمي: "الهلال الأحق بمبابي في حال قدومه للمملكة العربية السعودية، حتى الأجانب يستغربون لماذا الصندوق حتى الآن لم يتعاقد مع لاعب عالمي لصالح النادي الأنجح بقارة آسيا بينما أندية مغمورة تم دعمها بلاعبين عالميين!".
بينما طالب وليد الشراري بضم مبابي للاتحاد بطل الدوري الموسم الماضي وكتب: "شوفو دكة النصر الهجومية، شوفو دكة الهلال الهجومية، شوفو دكة الأهلي الهجومية، شوفو دكة الشباب الهجومية، حرفيًا كلهم عندهم دكة أفضل من دكة الاتحاد، لازم لازم الإدارة تطالب بمبابي يعزز لنا الدكة، خاصة أنه ينقصنا بديل للبنز (بنزيما) ما فيه إلا كمارا، الاتحاد أحق في مبابي".
وغرد الصحفي الإنجليزي بن جاكوبس عبر حسابه في موقع "تويتر": "أفهم أن صانعي الصفقات السعوديين على استعداد لتقديم عرض لمبابي هذا الصيف حتى لو حصلوا عليه لموسم واحد فقط ثم انضم إلى ريال مدريد".
وأضاف: "خطة مبابي هي البقاء في أوروبا لذا من الصعب التراجع، لن يكون لدى باريس سان جيرمان أي مشكلة في البيع للسعودية".
وبدا جيم آيديل يائسا من إمكانية التعاقد مع مبابي وكتب: "لا أريد أن أقول إن من يطالب بمبابي غبي ولكنني لم أجد كلمة ألطف، لاعب ما زال شابا، موهبة العالم، أعجوبة العصر الحديث، يكلف مئات الملايين هناك في أوروبا، ميزانية الوزارة كاملة لا تستطيع أن تأتي به، ما هذه الطلبات، اطلبوا المعقول وحددوا هدفا تستطيع الوزارة جلبه!!".
ويرى مصطفى أن الأهلي أحق بالتعاقد مع مبابي وكتب: "حسب الأخبار العالمية، السعودية تريد التعاقد مع المهاجم الفرنسي مبابي لموسم واحد".
وأضاف: "يملك الهلال كوليبالي وسافيتش ونيفيز لاعبين فئة A، يملك الاتحاد كانتي وبنزيما وغوتا لاعبين فئة A، يملك النصر رونالدو وفوفانا وبروزوفيتش لاعبين فئة A، لمعادلة الكفه مبابي مكانه الأهلي".
ويرى حساب باسم النصر لايف أن مبابي يليق به الانتقال إلى النصر وكتب: "لايق عليه الأصفر، وخصوصا أن النصر لم يحصل على صفقات من فئة A حتى الآن كغيره من مثل الهلال والاتحاد والأهلي".
وتداول مشجعون لنادي النصر تصريحات سابقة لمبابي قال فيها إنه يحلم باللعب إلى جانب كريستيانو رونالدو، وهو ما يمكن أن يتحقق حال انضم اللاعب الفرنسي للنصر.