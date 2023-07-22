جماهير سعودية تطالب بالتعاقد مع مبابي

وقالت الصحيفة إن مبابي لن يسافر لليابان مع باريس سان جيرمان، بعد أن تم اتخاذ قرار من قِبل الإدارة الفرنسية باعتبار مبابي خارج "مشروع الفريق".

وطالب عدد من مشجعي الهلال بالتعاقد مع مبابي لتعويض فشل التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي فضل اللعب لإنتر ميامي الأمريكي.

وكتب حساب "هامـسون" عبر موقع "تويتر": "روبن نيفيز، سافيتش، كوليبالي وحتى مع قدوم ميتروفيتش كل هذه الصفقات ما تقارن بصفقات ودعم الأندية الأخرى من لاعبين فئة A!!، الهلال هو أكثر الأندية تشريفا للوطن وأكثرها نجاحا، يستحق لاعب بهذه القيمة ويستحق دعم مثل غيره، مبابي مطلب الهلال يا وزارة وهذا أقل مطالبنا".