نيجيريا تنتفض وتتغلب على المغرب بثلاثية وتتوج بكأس أفريقيا للسيدات (فيديو)

حول منتخب نيجيريا تأخره بهدفين في الشوط الأول إلى فوز مثير 3-2 على مضيفه المغربي ليتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للسيدات للمرة العاشرة في تاريخه في الملعب الأولمبي بالعاصمة الرباط.

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وتأخرت نيجيريا بهدف غزلان الشباك قائدة المغرب التي تسلمت تمريرة من نجاة بدري عند حدود منطقة الجزاء لتطلق تسديدة قوية استقرت في مرمى شياماكا ندوزي حارسة الضيوف بعد 12 دقيقة من البداية لتحرز هدفها الخامس وتتوج بجائزة هدافة البطولة.

وعززت سناء مسودي النتيجة في الدقيقة 24، بعد تمريرة طويلة من حنان آيت الحاج لتتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وترسل تسديدة أرضية قوية داخل الشباك.

وكادت سكينة ويزراوي أن تضيف الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعد انطلاقة سريعة، لكن تسديدتها مرت بمحاذاة القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم المغرب 2-صفر.

وفي الشوط الثاني، ضغط منتخب نيجيريا بقوة لتقلص إستر أوكورونكوو الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 64 بعد لمسة يد على نهيلة بنزينة داخل المنطقة.

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وواصلت نيجيريا ضغطها لتدرك التعادل في الدقيقة 71 بعدما استغلت إستر خطأ دفاعيا وأرسلت تمريرة أرضية نحو فولاشادي إيجاميلوسي التي أودعتها الشباك بتسديدة زاحفة.

واحتسبت ركلة جزاء للمغرب في الدقيقة 78 بعد لمسة يد على بليسين ديميهين لكن تقنية الفيديو ألغتها.

وقبل النهاية بثلاث دقائق سجلت البديلة جينيفر إشيجيني هدف الفوز لنيجيريا بعد متابعة ركلة نفذتها إستر من منتصف الملعب استلمتها داخل المنطقة وسددتها في الشباك.

وتوج المنتخب النيجيري بلقبه العاشر في البطولة، بينما فشل المغرب في التتويج بلقبه الأول في تاريخه بعد خوضه النهائي الثاني تواليا عقب خسارته نهائي النسخة الماضية أمام جنوب أفريقيا.