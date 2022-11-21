قطر تدرس بيع نسبة من باريس سان جيرمان

فجر ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان مفاجأة حول مستقبل النادي الفرنسي، في تصريحات لـtalkSPORT بالحديث عن احتمالات بيع نسبة من النادي والعروض التي وصلت بالفعل.

وكشف الخليفي عن تلقي الإدارة القطرية المالكة للنادي عرضا بـ4 مليارات يورو لبيع باريس سان جيرمان، لكن الأمر تم رفضه.

وقال الخليفي :"نحن لن نبيع النادي، لكن لماذا لا نبيع نسبة، لدينا عروض يتم دراستها بالفعل".

وبدون شك سيثير موافقة الإدارة القطرية على بيع نسبة من النادي الفرنسي تساؤلات حول دوافع الأمر، خاصة باعتبار باريس سان جيرمان من أغنى أندية العالم، وأكثرها انفاقا في الانتقالات ورواتب اللاعبين".

وربما يعود الأمر إلى الخسائر والعجز الذي حدث في موازنة النادي خلال العام الأخير بعد تجديد عقد كيليان مبابي نجم الفريق بمبلغ يقارب النصف مليار يورو.

وبعد 11 عاما امتلك خلالها الصندوق السيادي للاستثمارات الرياضية القطرية (QSI) باريس سان جيرمان لن تعد قطر هي المالك الوحيد لنادي العاصمة الفرنسية.

وقالت محطة talkSPORT إن القطريين لم يخططوا لإعادة بيع النادي في حد ذاته ، لكن هناك محاولات لدخول مستثمر جديد يساهم بحصة في شراء النادي.

وفي الأيام الأخيرة ، كشفت صحيفة "ليكيب" أن صندوقًا استثماريًا أمريكيًا قد طرح نفسه مؤخرًا "من أجل إعادة شراء نسبة من رأس مال باريس سان جيرمان ، بين 10 و 15٪". وقد فتح الخليفي الباب في مقابلته مع TalkSport ، اليوم الاثنين أمام هذا الاحتمال علنًا لأول مرة.

وتحدث الخليفي عن الأمر: "يتحدث الناس دائمًا عن باريس سان جيرمان ، معتقدين أن لدينا المال فقط لإنفاقه. هذا ليس صحيحا. وضعنا سبعين مليون في النادي. اليوم تبلغ قيمته أكثر من 4 مليارات يورو. كما قلت، لدينا عروض شراء مختلفة. إنها صفقة رائعة. عرض شراء بقيمة 4 مليارات؟ أكثر من 4 مليارات بالطبع. لكننا لن نبيع النادي. ولكن لماذا لا تكون نسبة صغيرة من النادي. نحن نفكر في عروض مختلفة في الواقع".

ومع انتهاء السنوات المالية الثلاث الماضية بتحقيق خسائر من المفترض أن تستمر هذا العام ، يمكن أن يكون الملاك القطريين منفتحين على إمكانية رؤية مستثمر آخر يشتري أسهمًا فيباريس سان جيمران، تقدر قيمتها اليوم بثلاثة مليارات يورو.

ووفقًا لآخر دراسة أجرتها مجلة "فوربس" الشهيرة أنه لشراء ما بين 10 و 15٪ من النادي ، سيكون من الضروري إذن دفع حوالي 300 مليون يورو على الأقل.

ويضم باريس سان جيرمان كوكبة من نجوم العالم على رأسهم قائد الأرجنتين ليونيل ميسي والمهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والإسباني سيرجيو راموس والمغربي أشرف حكيمي.

ورغم ذلك باستثناء الفوز بالدوري الفرنسي لم يحرز أي لقب آخر، بينما خطف مبابي الأضواء بشكل فردي وسجل 36 هدفا ومرر 26 كرة حاسمة مع سان جيرمان في كل المسابقات خلال الموسم الماضي.