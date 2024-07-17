أعلن النادي الأهلي السعودي، موافقته على إعارة آلان سانت-ماكسيمين إلى فريق فنربخشة التركي، لمدة موسم واحد.

وقال النادي الجداوي عبر منصة إكس مساء اليوم الأربعاء: "وافقت إدارة الأهلي على إعارة الفرنسي آلان سانت-ماكسيمين لنادي فنربخشة التركي في موسم 2024-2025".

وانتقل سانت-ماكسيمين (27 عامًا) إلى الأهلي في الصيف الماضي قادمًا من نيوكاسل يونايتد ليقود هجوم الفريق مع البرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز وهو الثلاثي القادم من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل سانت-ماكسيمين، الذي لم يسبق له اللعب لمنتخب فرنسا الأول، أربعة أهداف وقدم عشر تمريرات حاسمة مع الأهلي في الموسم الماضي.

وأنهى الأهلي السعودي منافسات الدوري السعودي الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 65 نقطة.

يذكر أن الفريق التركي الذي سيتولى جوزيه مورينيو تدريبه أعلن تعاقده رسميًا مع الفرنسي آلان سان ماكسيمين، أمس الثلاثاء.

وجمع فنربخشة 99 نقطة، لكنه حل ثانيًا في ترتيب الدوري بالموسم الماضي متأخرًا عن غلطة سراي البطل بفارق ثلاث نقاط، لتبدأ الإدارة تدعيم الصفوف بقوة على أمل التعويض خلال الموسم المقبل.