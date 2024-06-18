فابرزيو رومانو: صفقة الاتحاد السعودي "معقدة"
كشف فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، أن صفقة انضمام ناتشو إلى نادي الاتحاد السعودي تواجه عدة تعقيدات.
وكشفت تقارير عالمية عن اقتراب نادي الاتحاد من حسم التعاقد مع ناتشو، المُتوج مع ريال مدريد مؤخرًا بلقب دوري أبطال أوروبا، بعقد لمدة موسمين، إذ تقدم المدير الرياضي رامون بلانيس، الموجود في مدريد، بعرض للاعب، براتب يقدر بمبلغ 20 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو يمثل ارتفاعًا كبيرًا عن راتبه مع الريال، بقيمة 5.5 مليون يورو.
وكشفت تقارير مسبقة عن عرض ريال مدريد إلى ناتشو لتمديد عقده لموسم آخر جديد، مع منحه مهلة للموافقة قبل انتهاء عقده الحالي، مع نهاية شهر يونيو.
وقال رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "لا تزال صفقة انتقال ناتشو إلى نادي الاتحاد السعودي معلقة، إذ توجد قضايا وتعقيدات لا تزال قائمة، وينتظر ريال مدريد قرار اللاعب النهائي قريبًا".
وذكرت تقارير سابقة أن إدارة "العميد" تميل لعدم المضي قدمًا في المفاوضات مع ناتشو، ما يترتب عليه تجميد الصفقة في الوقت الحالي، علمًا بأن اللاعب كان قد انتهى عقده مع الريال ما يعني إمكانية انضمامه لأي ناد في صفقة انتقال حر.
ويسعى نادي الاتحاد، لتعزيز صفوفه بضم مدافع أجنبي جديد خلال الفترة الصيفية، وذلك بعد الاستقرار على رحيل المدافع المصري أحمد حجازي.
وتوج ناتشو بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في مشواره مع الملكي، في 12 عامًا من اللعب بقميص "الميرنغي"، منذ تصعيده إلى الفريق الأول في سبتمبر 2012.
وخاض ناتشو 45 مباراة مع ريال مدريد خلال موسم 2023-2024، وصنع تمريرة حاسمة في 29 مباراة بالدوري الإسباني، فيما يتقاسم الرقم التاريخي مع الكرواتي لوكا مودريتش، كأكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب في تاريخ الريال، برصيد 26 بطولة.