فابرزيو رومانو: صفقة الاتحاد السعودي "معقدة"

كشف فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، أن صفقة انضمام ناتشو إلى نادي الاتحاد السعودي تواجه عدة تعقيدات.

وكشفت تقارير عالمية عن اقتراب نادي الاتحاد من حسم التعاقد مع ناتشو، المُتوج مع ريال مدريد مؤخرًا بلقب دوري أبطال أوروبا، بعقد لمدة موسمين، إذ تقدم المدير الرياضي رامون بلانيس، الموجود في مدريد، بعرض للاعب، براتب يقدر بمبلغ 20 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو يمثل ارتفاعًا كبيرًا عن راتبه مع الريال، بقيمة 5.5 مليون يورو.

وكشفت تقارير مسبقة عن عرض ريال مدريد إلى ناتشو لتمديد عقده لموسم آخر جديد، مع منحه مهلة للموافقة قبل انتهاء عقده الحالي، مع نهاية شهر يونيو.

وقال رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "لا تزال صفقة انتقال ناتشو إلى نادي الاتحاد السعودي معلقة، إذ توجد قضايا وتعقيدات لا تزال قائمة، وينتظر ريال مدريد قرار اللاعب النهائي قريبًا".