ميرور: الهلال والأهلي ينافسان الاتحاد على محمد صلاح
قالت صحيفة "ميرور" إن رابطة الدوري السعودي للمحترفين واثقة من التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح من ليفربول.
وبذل الاتحاد، أحد الأندية الأربعة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، جهودًا قوية لمحاولة التعاقد مع صلاح في السوق الصيفي.
لكن ليفربول صمد ما يعني أن صلاح سيبقى في مكانه حتى يناير على الأقل.
وذكرت الصحيفة أن كبار المسؤولين التنفيذيين السعوديين كانوا في لندن لإجراء محادثات مع ليفربول بشأن صلاح، بعد أن رفض الريدز بالفعل عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني.
وكان الاتحاد على استعداد لدفع رسم قياسي عالمي يتجاوز 200 مليون جنيه إسترليني لكن الصفقة لم تتم.
ومن المتوقع أن يعود الاتحاد من أجل صلاح العام المقبل.
لكن "ميرور" كشفت أن الهلال والأهلي، المملوكين أيضًا لصندوق الاستثمارات العامة، مستعدان للتنافس مع الاتحاد على صفقة صلاح.
ووفقا لصحيفة "ميرور" فإن يورغن كلوب مدرب ليفربول سيكون سعيدًا بثبات إدارة النادي، مع أهمية صلاح في خططه لهذا الموسم، حيث يتطلع الريدز إلى المنافسة على الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى.
وسجل صلاح هدفًا أو قدم تمريرة حاسمة في جميع مباريات ليفربول في أول 4 جولات في الدوري الإنجليزي.
وفي حديثه بعد فوز ليفربول 3/0 على أستون فيلا، قال كلوب: "لم يكن لدي أي شك بشأن التزامه تجاه هذا النادي".
وجدد محمد صلاح البالغ من العمر 31 عامًا، عقده مع ليفربول في 2022، وينتهي العقد الحالي في 2025.
وانتقل صلاح من روما إلى ليفربول في 2017 مقابل 42 مليون يورو، وسجل النجم المصري 188 هدفًا في 309 مباريات مع ليفربول، كما صنع 81 هدفًا.