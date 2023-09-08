ميرور: الهلال والأهلي ينافسان الاتحاد على محمد صلاح

وذكرت الصحيفة أن كبار المسؤولين التنفيذيين السعوديين كانوا في لندن لإجراء محادثات مع ليفربول بشأن صلاح، بعد أن رفض الريدز بالفعل عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني.

وكان الاتحاد على استعداد لدفع رسم قياسي عالمي يتجاوز 200 مليون جنيه إسترليني لكن الصفقة لم تتم.

ومن المتوقع أن يعود الاتحاد من أجل صلاح العام المقبل.

لكن "ميرور" كشفت أن الهلال والأهلي، المملوكين أيضًا لصندوق الاستثمارات العامة، مستعدان للتنافس مع الاتحاد على صفقة صلاح.