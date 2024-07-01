رد فعل لاعبي البرتغال على هدف فرنسا في شباك بلجيكا (فيديو)

البديل راندال كولو مواني سجل هدفا قبل خمس دقائق من النهاية لتتقدم فرنسا لدور الثمانية لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024، اليوم الإثنين، بعد فوز بطلة أوروبا مرتين 1-صفر على بلجيكا المخيبة للآمال.

وسيطرت فرنسا على أغلب فترات المباراة لكنها أنهت الهجمات برعونة. وبعد سلسلة رائعة من التمريرات، وجد نجولو كانتي زميله كولو مواني في مساحة ليطلق الأخير تسديدة اصطدمت بالمدافع يان فرتونجن ودخلت الشباك.

وكان لاعبو البرتغال آنذاك يشاهدون المباراة على شاشات ملعب فرانكفورت، وأصيب معظمهم بالصدمة، بعد الهدف الذي أحرز قبيل النهاية بخمس دقاق فقط.