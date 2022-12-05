أهداف مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية (فيديو)
وضع فينيسيوس جونيور منتخب بلاده البرازيل في المقدمة أمام كوريا الجنوبية، في المباراة التي تجمع المنتخبين في دور الـ16 من كأس العالم 2022، اليوم الإثنين.
وعلى استاد 974 لعب رافينيا كرة عرضية وصلت إلى فينيسيوس جونيور سددها من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة السابعة.
وأضاف نيمار الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 13.
ووقع ريشارليسون ثالث أهداف البرازيل في الدقيقة 29 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وواصل منتخب البرازيل تألقه وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 37 بتوقيع لوكاس باكيتا.
وتأهل منتخب البرازيل لدور الـ16 متصدرا ترتيب المجموعة السابعة، في حين احتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثامنة.
والمتأهل من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية سيلعب في دور الـ8 مع كرواتيا.
ويسعى منتخب البرازيل للسير قدما نحو التتويج بلقب كأس العالم 2022، وسبق للسامبا التتويج بالمونديال 5 مرات آخرها العام 2002.