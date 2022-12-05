أهداف مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية (فيديو)

وضع فينيسيوس جونيور منتخب بلاده البرازيل في المقدمة أمام كوريا الجنوبية، في المباراة التي تجمع المنتخبين في دور الـ16 من كأس العالم 2022، اليوم الإثنين.

وعلى استاد 974 لعب رافينيا كرة عرضية وصلت إلى فينيسيوس جونيور سددها من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة السابعة.