3 أندية برازيلية تتنافس على مارسيلو غروهي حارس نادي الاتحاد السعودي

وأشار الموقع إلى أن مارسيلو غروهي لم يقرر مستقبله بعد، لأنه بالرغم من رغبته في العودة إلى البرازيل، إلا أنه كان يتفاوض مع الاتحاد بشأن تجديد عقده، ما قد يؤدي إلى تقديم راتب فلكي، ما ينهي فرص عودته إلى البرازيل.

وكانت تقارير سابقة ذكرت أن بوتافوغو يرغب في التعاقد مع غروهي، لكنه يجد صعوبة في ضم حارس الاتحاد؛ بسبب راتبه المرتفع.