3 أندية برازيلية تتنافس على مارسيلو غروهي حارس نادي الاتحاد السعودي
كشف موقع "somosfanaticos" البرازيلي عن تنافس 3 أندية برازيلية للتعاقد مع البرازيلي مارسيليو غروهي حارس مرمى نادي الاتحاد السعودي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وقال الموقع إن نادي غريميو أحد أهم عمالقة الأندية البرازيلية المهتمة بحارس مرمى الاتحاد بالرغم من تقدمه في العمر (سيتم 36 عاما في يناير المقبل)، بالإضافة لترحيب سان باولو بالتعاقد مع غروهى، كما سيقدم فاسكو دا غاما عرضا رائعا لإتمام الصفقة مع الحارس البرازيلي.
وأشار الموقع إلى أن مارسيلو غروهي لم يقرر مستقبله بعد، لأنه بالرغم من رغبته في العودة إلى البرازيل، إلا أنه كان يتفاوض مع الاتحاد بشأن تجديد عقده، ما قد يؤدي إلى تقديم راتب فلكي، ما ينهي فرص عودته إلى البرازيل.
وكانت تقارير سابقة ذكرت أن بوتافوغو يرغب في التعاقد مع غروهي، لكنه يجد صعوبة في ضم حارس الاتحاد؛ بسبب راتبه المرتفع.
وانضم غروهي لنادي الاتحاد السعودي في 2018، قادما من نادي غريميو بورتو البرازيلي، وجدد الاتحاد عقد الحارس البرازيلي إلى صيف 2023.
ولعب غروهي لنادي غريميو في الفترة من 2004 إلى 2018، علما أنه لعب مرتين فقط مع منتخب البرازيل.
وحقق غروهي مع غريميو الدوري البرازيلي الدرجة الثانية في 2005، وكأس البرازيل 2016، وكوبا ليبرتادوريس 2017، وريكوبا سودامريكانا في 2018.
ولعب الحارس البرازيلي برفقة الاتحاد 83 مباراة في جميع المسابقات، وحافظ على نظافة شباكه في 22 مباراة.