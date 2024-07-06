جواهر ريال مدريد تحت اختبار حاسم في يورو 2024 وكوبا أمريكا

تدخل بطولتا كوبا أمريكا وكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المراحل الأخيرة منها في ظل منافسة حامية من قبل الفرق المشاركة؛ إذ بدأت ملامح نصف النهائي تظهر في كل بطولة.

ومع دخول المراحل الحاسمة تظهر الشخصيات القوية، والتي عند ذكرها يجب ألّا ننسى ريال مدريد، الذي نجح في عدة مناسبات بمباريات كان فيها الطرف الأقل حظًا في حسم الأمور لصالحه فقط بـ"شخصية البطل".

نتحدث هنا عن جواهر من ريال مدريد قد تلعب دور البطولة في المرحلة المقبلة من كوبا أمريكا ويورو 2024.

جود بيلينغهام.. أكثر من نصف قوة إنجلترا

كان بيلينغهام هو النجم الأول بلا منازع لريال مدريد خلال الموسم الماضي، وساهم بشكل واضح في حصول الملكي على دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

حصل بيلينغهام على لقب هداف ريال مدريد في أول موسم له، رغم أنه ليس مهمته الأساسية في الملعب، وها هو يكرر الأداء نفسه برفقة المنتخب الإنجليزي في يورو 2024.

سيكون نجم بروسيا دورتموند السابق على موعد مع مباراة ليست بالسهلة أمام الخصم السويسري الصعب الذي أقصى إيطاليا من دور الـ 16 في صراع على بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي.

ويمثل اللاعب الإنجليزي أكثر من نصف قوة منتخب بلاده، في تلك البطولة التي قد تعيد الأسود الثلاثة إلى منصات التتويج، بعد سنوات طويلة من الغياب.

إذ سجل النجم الحالي لريال مدريد هدفين من أصل أربعة لإنجلترا في تلك البطولة، وكان السبب الأساسي في وصوله لتلك المرحلة.

تمثلت قوة الأهداف التي سجلها بيلينغهام كونه صاحب هدف الفوز الوحيد للمنتخب الإنجليزي في دور المجموعات من كأس الأمم الأوروبية، وجاء ضد صربيا.

غاب بيلينغهام عن التسجيل ضد سلوفينيا والدنمارك فتعادل المنتخب الإنجليزي، وعاد للتسجيل ضد سلوفاكيا في الوقت الحاسم من دور الـ16، وأنقذ فريقه من الخروج المبكر وبأروع شكل ممكن.

سيدخل بيلينغهام اختبار مواجهة سويسرا وآمال جماهير إنجلترا تقع على كتفيه من أجل قيادة الفريق إلى نصف النهائي.

أردا غولر.. أمل مستقبل تركيا

لا يمكن اعتبار أردا غولر مؤثرًا بقدر تأثير جود بيلينغهام في صفوف إنجلترا، لكنه بالتأكيد لديه تأثير إيجابي كبير على المنتخب التركي.

وصول المنتخب التركي إلى دور الـ8 في تلك النسخة من البطولة هو إنجاز بكل تأكيد، على الرغم من وصوله لدور الـ8 من قبل، وحتى نصف النهائي في 2008، لكنه في تلك المسابقة المقامة في ألمانيا وللمرة الأولى في تاريخ مشاركته وبفضل مساهمات أردا غولر حققوا ثلاثة انتصارات في النسخة نفسها ولم يتعرضوا لأي هزيمة.

فغولر سجل لهم في المباراة الافتتاحية ضد جورجيا هدفًا قد يتم اختياره لاحقًا كأفضل أهداف البطولة، ثم صنع فوزهم على النمسا في دور الـ 16 ليكتب لهم تاريخًا جديدًا بتحقيق أول فوز على الإطلاق في الوقت الأصلي لمواجهات دور خروج المغلوب في كأس الأمم الأوروبية.

سيجد غولر نفسه أمام الاختبار الأصعب في تلك البطولة حتى الآن بمواجهة المنتخب الهولندي، الذي لا يمكن التساهل أمامه وإلا تعرض الفريق لهزيمة نكراء مثل تلك التي خسرها ضد البرتغال في دور المجموعات.

فهل يلعب نجم ريال مدريد دور الحسم في مباراة قد تكون الأهم في تاريخ الكرة التركية على الإطلاق؟

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إندريك.. هل يعوض غياب فينيسيوس؟

أراد القدر للبرازيلي إندريك أن يحصل على فرصة لا مثيل لها في بطولة كوبا أمريكا الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.

فقد شارك حتى الآن في أقل من 13% من الدقائق المتاحة له في البطولة، لكن ضد أوروغواي في واحدة من أصعب مواجهات المسابقة سيكون أساسيًا، بحسب ما أكد دوريفال جونيور، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، وبسبب إيقاف فينيسيوس جونيور.

نجم ريال مدريد القادم لم يرتدِ قميص الملكي بعد، لكن مشاركاته قبل كوبا أمريكا مع البرازيل تبشر بمستويات جيدة ضد أوروغواي؛ إذ سجل ضد المكسيك وإسبانيا وإنجلترا وديًا وربما ينجح في تعويض غياب فينيسيوس ويقود الفريق إلى نصف النهائي.