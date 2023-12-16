ترتيب الدوري الإيطالي.. جنوى يفرض التعادل على يوفنتوس

فرض فريق جنوى التعادل على نظيره يوفنتوس، بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة بملعب لويجي فيراريس، ضمن لقاءات الأسبوع الـ16 من الدوري الإيطالي.

وتقدم يوفنتوس في الدقيقة 28 عن طريق فيديريكو كييزا من علامة الجزاء، فيما عادل ألبرت جودموندسون النتيجة لأصحاب الأرض بالدقيقة 48.