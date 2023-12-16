ترتيب الدوري الإيطالي.. جنوى يفرض التعادل على يوفنتوس
فرط يوفنتوس في تصدر جدول الترتيب بشكل مؤقت
فرض فريق جنوى التعادل على نظيره يوفنتوس، بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة بملعب لويجي فيراريس، ضمن لقاءات الأسبوع الـ16 من الدوري الإيطالي.
وتقدم يوفنتوس في الدقيقة 28 عن طريق فيديريكو كييزا من علامة الجزاء، فيما عادل ألبرت جودموندسون النتيجة لأصحاب الأرض بالدقيقة 48.
بهذا التعادل، فرط يوفنتوس في تصدر جدول الترتيب بشكل مؤقت بعدما وصل للنقطة 37 بفارق نقطة عن المتصدر إنتر (38) والذي سيخوض لقاء لاتسيو، يوم الأحد المقبل، وبإمكانه توسيع الفارق.
في المقابل، رفع جنوى رصيده إلى 16 نقطة بالمركز الـ16.