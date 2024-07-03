حرص رياض محرز، نجم النادي الأهلي السعودي، على تنظيم حفل زواجه للمرة الثالثة على عارضة الأزياء الإنجليزية تايلور وورد، ولكن هذه المرة الفرح أخذ الطابع الجزائري.

ويقضي الدولي الجزائري فترة عطلة بعد نهاية موسمه مع الأهلي السعودي، الذي انضم إليه صيف 2023 قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ولم يفز محرز بالألقاب في أول مواسمه مع "الراقي"، ولكنه نجح في المقابل في احتلال المركز الثالث ضمن دوري روشن السعودي، والمؤهل للمشاركة في أول نسخة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورا عدة لاحتفال رياض محرز بزواجه على تايلور وورد للمرة الثالثة، وهذه المرة تم تنظيم الحفل بطريقة جزائرية خالصة بحضور عائلة اللاعب وعائلة زوجته وسط أجواء احتفالية رائعة.

وارتدى محرز الزي التقليدي الجزائري، متمثلًا في "الجابادرو"، وهو الأمر نفسه بالنسبة لزوجته وورد التي ارتدت هي الأخرى أزياء وفساتين تقليدية جزائرية مثل "القفطان" و"الكاراكو"، وتواجد أيضا في الحفل أصدقاؤهما وأبرزهم الدولي الجزائري إسلام سليماني، الذي ظهر في عدة فيديوهات وهو يرقص مع محرز.

وكانت الموسيقى الجزائرية متمثلة في فن "الراي" هي الطاغية على الحفل، إذ أحياه الفنان كادير الجابوني.

وعقد النجم الجزائري قرانه على عارضة الأزياء الإنجليزية في يناير 2022 دون إقامة حفل كبير بسبب جائحة "كورونا" حينها، وارتباطه بخوض بطولة كأس أمم أفريقيا مع منتخب الجزائر في الكاميرون.

ثم أقام محرز الحفل الثاني شهر سبتمبر 2023 بعد إنجابه رفقة وورد لابنتهما "ميا" في العاصمة الإنجليزية لندن بحضور أفراد العائلتين وبعض الأصدقاء.

وأقيم حفل زواج رياض محرز الثالث قبل انطلاق تحضيراته للموسم الجديد 2024-2025 مع الأهلي، والذي سيسعى فيه "الراقي" لتحقيق نتائج أفضل من الموسم المنصرم.

وخاض محرز مع الأهلي 33 مباراة في موسمه الأول، أسهم خلالها في 26 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.