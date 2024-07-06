صفقة تبادلية تهدد أحلام الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية أن هناك صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين ناديي نابولي وتشيلسي بشأن الثنائي فيكتور أوسيمين، لاعب الفريق الإيطالي، ولوكاكو، نجم الفريق الإنجليزي؛ وهو ما يهدد أحلام الأهلي السعودي في ضم اللاعب النيجيري.

ويعد النادي الأهلي من أبرز الأندية التي دخلت سباق المنافسة لضم أوسيمين، خلال الفترة الماضية.

ويحظى أوسيمين البالغ من العمر 25 عامًا، باهتمام كبير من عدة أندية أوروبية مثل آرسنال وتشيلسي.

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وقالت صحيفة "مترو" في تقرير لها، اليوم السبت، إن نادي نابولي أخبر نظيره تشيلسي بأنه على استعداد لتخفيض سعر مطالبه للتخلي عن فيكتور أوسيمين مقابل ضم لوكاكو.

ووافق نابولي على رحيل أوسيمين هذا الصيف، لكن يصر رئيس النادي، أوريليو دي لاورينتيس على تفعيل قيمة الشرط الجزائي للمهاجم النيجيري، والبالغة 130 مليون يورو (110.8 مليون جنيه إسترليني).

وفتح نابولي محادثات مع تشيلسي بشأن صفقة لوكاكو، لكن النادي الإنجليزي غير منفتح على إعارة أخرى، وكان تمسك في البداية بفريق لتلبية قيمة الشرط الجزائي للمهاجم البلجيكي والتي تبلغ 38 مليون جنيه إسترليني.

ووفقاً لصحيفة "كوريري ديلو سبورت"، يريد روميلو لوكاكو العودة للعب تحت قيادة أنطونيو كونتي في نابولي، وتشيلسي مستعد الآن لقبول رسوم أقل للاعب في حدود 25 مليون يورو (21.1 مليون جنيه إسترليني)، من أجل إتمام الصفقة.

وأشار التقرير إلى أنه خلال مناقشاتهم، أشار نابولي إلى أنه منفتح أيضا على خفض تقييمه لأوسيمين إلى 100 مليون يورو (84.6 مليون جنيه إسترليني).

ومع ذلك، لا يزال تشيلسي يرى هذا المبلغ مرتفعًا للغاية.

كانت تقارير صحفية، أكدت أن هناك رغبة مشتركة بين كونتي ولوكاكو للعمل معا مرة أخرى، ما يقرب أوسيمين من الرحيل، لكن بشرط دفع الشرط الجزائي في عقده.