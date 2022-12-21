ترتيب الدوري التونسي: الترجي يخسر لأول مرة أمام الملعب.. والنجم الساحلي يقهر الصفاقسي
تعرض الترجي حامل اللقب لأول خسارة هذا الموسم أمام الملعب التونسي 2-1، فيما تغلب النجم الساحلي 1-صفر على الصفاقسي في قمة بالدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء.
وبعد تعادلين متتاليين خسر الترجي، الذي يحتكر اللقب في آخر ستة مواسم، لأول مرة في ست مباريات ليتسع الفارق إلى خمس نقاط مع النجم الساحلي متصدر المجموعة الثانية.
سجل للملعب التونسي هيثم الجويني وحمزة الخضراوي في الدقيقتين 12 و63، وقلص محمد علي بن إبراهيم الفارق في الدقيقة 70.
وتعرض محمد أمين توغاي لاعب الترجي للطرد في الدقائق الأخيرة.
ورفع الملعب التونسي رصيده إلى عشر نقاط بالمركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف الترجي.
النجم الساحلي يصعق الصفاقسي
وسجل المخضرم ياسين الشيخاوي هدف فوز النجم الساحلي من ضربة رأس ليعمق جراح الصفاقسي متذيل الترتيب بثلاث نقاط ودون أي انتصار في خمس مباريات، ليخفق في أول اختبار للمدرب الجديد السويسري-الإيطالي ماوريسيو جاكوباتشي.
وفي المجموعة الأولى حقق الأفريقي انتصاره الأول بالموسم في خمس مباريات على حساب مستقبل سليمان 1-صفر بهدف نادر الغندري في بداية الشوط الثاني.
ويبقى الأفريقي في المركز الأخير ولديه خمس نقاط بالمجموعة التي يتصدرها الاتحاد المنستيري برصيد 13 نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري التونسي: