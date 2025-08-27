"واخدين فيه مقلب".. رضا عبد العال يصدم زيزو (فيديو)

أدلى رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، بتصريحات صادمة تجاه أحمد سيد "زيزو"، نجم الفريق الأحمر الحالي، في ظل خوضه 3 مباريات مع ناديه في منافسات الدوري المصري، ولكنه لم يقدم المردود المأمول منه، حتى الآن.

كان زيزو رحل عن الزمالك بعد نهاية عقده مع الفريق الأبيض لينتقل في صفقة انتقال حر إلى صفوف الأهلي، وهو ما صنع أزمة بين الناديين وصلت لتقديم شكاوى متبادلة بين اللاعب وإدارة النادي الأبيض.

زيزو لعب مع الزمالك بشكل عام 260 مباراة، سجل خلالها 84 هدفًا وقدم 71 تمريرة حاسمة.

بينما لعب صاحب الـ29 عامًا مع الأهلي 6 مباريات فقط حتى الآن سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وانضم زيزو إلى الأهلي قبل بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، أي بعد نهاية الموسم المحلي في مصر وبالتالي نهاية عقده مع الزمالك.

وقال رضا عبد العال في تصريحات تلفزيونية: "البرازيلي خوان ألفينا أفضل من زيزو لعدة أسباب ويمتعني أكثر من زيزو، منها أنه مهاري وصاحب فاعلية على مرمى الفريق المنافس، على عكس زيزو الذي يمتاز بالجري أكثر بالكرة، وهذا كان رأيي في زيزو منذ وجوده في نادي الزمالك وقبل انتقاله إلى الأهلي، وقلت سابقًا إنني مقتنع مثلًا بمصطفى فتحي أكثر من زيزو".

وأضاف: "جمهور الأهلي واخدين في زيزو أكبر مقلب، ولكن للأسف لأنه انتقل للأهلي سيكون دائمًا أساسيًّا حتى مع انضمامه لمنتخب مصر، وأرى أن حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، ممكن يستبدل محمد صلاح ولا يخرج زيزو من الملعب لأنه فقط يرتدي قميص الأهلي".