أوروغواي تسحق بوليفيا بخماسية وتقترب من التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا
أصبح منتخب أوروغواي على بعد خطوة واحدة من التأهل للدور الثاني من مسابقة كوبا أمريكا المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعدما حقق فوزا ساحقا على حساب بوليفيا ( 5 ـ 0) اليوم الجمعة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.
ونجح منتخب أوروغواي منذ الدقيقة الثامنة في إحداث الفارق عبر فاكوندو بيليستري الذي هز الشباك البوليفية من رأسية رائعة بعد تمهيد من زميله لاعب برشلونة أراوخو.
وعزز داروين نونيز تقدم منتخب بلاده في الدقيقة 22 بهدف ثان فيما بدا أن منتخب بوليفيا عجز عن مجاراة نسق منافسه القوي على امتداد الشوط الذي انتهى على أسبقية كتيبة المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا.
وفي الشوط الثاني نجح منتخب أوروغواي في إضافة 3 أهداف أخرى ورفع الحصيلة إلى خماسية كاملة مسجلا الفوز الأكبر حتى الآن في نسخة كوبا أمريكا 2024.
وسجل أهداف أوروغواي الثلاثة في الشوط الثاني كل من ماكسيمليانو أراوخو وبينتانكور وفيديريكو فالفيردي في الدقائق 77 و81 و89.
ورفع منتخب أوروغواي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة مجموعته فيما لا تملك بوليفيا نقاطا حتى الآن بعد خسارتين.
وفي وقت سابق من فجر الجمعة، أنعش منتخب بنما حظوظه في التأهل لدور الثمانية بعد فوزه المثير على الولايات المتحدة الأمريكية المستضيفة (2 ـ 1) ضمن المجموعة الثالثة أيضا.
وبعد مباراتين لكل منتخب، يتصدر أوروغواي المجموعة بالعلامة الكاملة، ويملك منتخبا بنما و الولايات المتحدة 3 نقاط فيما تتذيل بوليفيا الجدول من دون رصيد لكنها لا تزال تملك فرصة ضئيلة جدا في الصعود في حال فوز عريض على بنما.
وفي الجولة الثالثة تلتقي بنما مع بوليفيا بينما تصطدم أوروغواي بالولايات المتحدة، ويكفيها التعادل وحتى الخسارة بفارق ضئيل للتأهل.