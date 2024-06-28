أوروغواي تسحق بوليفيا بخماسية وتقترب من التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا

أصبح منتخب أوروغواي على بعد خطوة واحدة من التأهل للدور الثاني من مسابقة كوبا أمريكا المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعدما حقق فوزا ساحقا على حساب بوليفيا ( 5 ـ 0) اليوم الجمعة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

ونجح منتخب أوروغواي منذ الدقيقة الثامنة في إحداث الفارق عبر فاكوندو بيليستري الذي هز الشباك البوليفية من رأسية رائعة بعد تمهيد من زميله لاعب برشلونة أراوخو.

وعزز داروين نونيز تقدم منتخب بلاده في الدقيقة 22 بهدف ثان فيما بدا أن منتخب بوليفيا عجز عن مجاراة نسق منافسه القوي على امتداد الشوط الذي انتهى على أسبقية كتيبة المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا.