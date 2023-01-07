أغلى صفقة شتوية.. صراع شرس بين آرسنال وتشيلسي على ميخايلو مودريك مقابل 100 مليون يورو
يتنافس ثنائي مدينة لندن تشيلسي وآرسنال على الظفر بالنجم الأوكراني الشاب ميخايلو مودريك لاعب شاختار دونيتسك، البالغ من العمر 22 عاما، مقابل 100 مليون يورو، وجعله أغلى صفقة في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مسؤولي شاختار دونيتسك الأوكراني يتواجدون في لندن للتفاوض بشأن بيع نجمهم الشاب لآرسنال أو تشيلسي وإنهاء الصفقة في سوق الانتقالات الحالي الذي ينتهي بنهاية شهر كانون الثاني / يناير الحالي.
وأكدت الصحيفة أن ميخايلو مودريك متردد بين الثنائي، بالانتقال لآرسنال الذي يحقق هذا الموسم ثورة كبيرة وينافس على اللقب أو الالتحاق بمشروع طويل الأمد يقوده غراهام بوتر في تشيلسي.
والتقى سيرجي بالكين وداريو سيرنا، المدير العام والمدير الرياضي لفريق شاختار دونيتسك، مع الأمريكي تود بويلي مالك تشيلسي خلال الخسارة أمام مانشستر سيتي الخميس الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتألٌق ميخايلو مودريك رفقة شاختار دونيتسك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا وسجل 3 أهداف وصنع هدفين في 6 مباريات.
ويبحث تشيلسي عن تعزيز صفوفه في ظل إصابة الإنجليزي رحيم سترلينغ والأمريكي كريستيان بوليسيتش الذي ما زال مستقبله مجهولا في الفريق.
كما يرغب آرسنال في تعزيز صفوفه بلاعب شاب من أجل بناء الفريق للمستقبل والاستمرار في التنافس بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يحتل المركز الأول بفارق 5 نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن مودريك شارك في 44 مباراة مع شاختار سجل فيها 12 هدفا وصنع 7، في حين لعب لمنتخب بلاده 8 مباريات لم يسجل فيها.