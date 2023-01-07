أغلى صفقة شتوية.. صراع شرس بين آرسنال وتشيلسي على ميخايلو مودريك مقابل 100 مليون يورو

يتنافس ثنائي مدينة لندن تشيلسي وآرسنال على الظفر بالنجم الأوكراني الشاب ميخايلو مودريك لاعب شاختار دونيتسك، البالغ من العمر 22 عاما، مقابل 100 مليون يورو، وجعله أغلى صفقة في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مسؤولي شاختار دونيتسك الأوكراني يتواجدون في لندن للتفاوض بشأن بيع نجمهم الشاب لآرسنال أو تشيلسي وإنهاء الصفقة في سوق الانتقالات الحالي الذي ينتهي بنهاية شهر كانون الثاني / يناير الحالي.