قد يغادر كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى نادي الاتحاد السعودي الذي يسعى لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت تقارير أشارت إلى أن دي بروين وافق على الشروط الشخصية، تمهيدًا لانتقاله إلى نادي الاتحاد.

وينتهي عقد دي بروين مع مانشستر سيتي بنهاية موسم 2024-2025.

وسيتفاوض الاتحاد مع مانشستر سيتي مجددًا من أجل الحارس البرازيلي إيدرسون هذا الأسبوع، حيث يطلب السيتي نحو 50 مليون يورو.

ورصدت شبكة (givemesport) 5 نجوم قد يسعى مانشستر سيتي للتعاقد مع أحدهم حال رحيل دي بروين، نسردهم في التقرير التالي:

إبريتشي إيزي.. كريستال بالاس

كان نجم كريستال بالاس إبريتشي إيزي واحدًا من أربعة لاعبين إنجليز تم اختيارهم لمنتخب بلادهم في بطولة أمم أوروبا 2024، لكنه لم يظهر في البطولة لوجوده على دكة البدلاء.

اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا لديه القدرة على توزيع اللعب والقيام بنفس أدوار دي بروين، كما كان أحد أكثر اللاعبين تحسنًا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

داني أولمو.. لايبزيغ

أحد اللاعبين الذين تمكنوا من إحداث تأثير كبير خلال الصيف هو الإسباني داني أولمو، والذي لمع نجمه بعد أن حل محل بيدري عندما تم استبعاده من بقية بطولة يورو 2024 بسبب الإصابة.

وقد يكون أولمو أحد الأسماء التي تتصدر قائمة أمنيات بيب غوارديولا.

ومع خروج دي بروين من الصورة، يمكن للإسباني الانضمام إلى السيتي، وملء الفراغ الشاغر الذي سيتركه دي بروين.

مورغان جيبس وايت.. نوتنغهام

ليس غريبًا على غوارديولا أو السيتي أن ينفقوا مبالغ كبيرة على لاعب يتطلع إلى الوصول إلى المستوى التالي في حياته المهنية، فهناك جاك غريليش كمثال.

بدأ جيبس ​​وايت رحلته مع نوتنغهام في عام 2022، قادمًا من ولفرهامبتون، وسرعان ما أثبت اللاعب صاحب الـ 24 عامًا نفسه كأحد نجوم الفريق منذ ذلك الحين.

جمال موسيالا.. بايرن ميونخ

قد تكون هذه الخطوة المحتملة بعيدة المنال بعض الشيء؛ نظرًا لأن بايرن ميونخ يريد بذل كل ما في وسعه للحفاظ على جمال موسيالا، ولكن مع حاجة بايرن للبيع لتدعيم الفريق مستقبلًا، فإن عرضًا ضخمًا لضم الشاب يمكن أن يقلب رؤوسهم.

غيمارايش.. نيوكاسل

كان برونو غيمارايش هو اللاعب المفضل في نيوكاسل منذ لحظة وصوله، كما كان غيمارايش متألقًا باستمرار مع إيدي هاو، حيث أشاد به مدربه، ووصفه بأنه "لا يصدق".

على الرغم من اختلاف أسلوب اللاعب قليلاً، إلا أن الدولي البرازيلي سيلعب في المكان الذي تركه دي بروين بسلاسة، وسيسمح للاعبين مثل فيل فودين بمزيد من الحرية في الملعب.