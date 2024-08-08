خطف حمزة علاء حارس مرمى منتخب مصر الأولمبي الأضواء في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس.

وساهم حمزة علاء بشكل واضح في تأهل الفراعنة إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 بعد غياب دام 60 عاماً كاملة.

ويخوض منتخب مصر مساء اليوم الخميس مواجهة مرتقبة ضد المغرب لتحديد المركز الثالث في أولمبياد باريس 2024.

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وكشفت قناة أون تايم سبورتس 2 عن مستقبل حمزة علاء مع فريقه الأهلي المصري عقب نهاية منافسات الأولمبياد الجارية حاليًا في فرنسا.

وأشارت إلى أن عقد حمزة علاء سينتهي مع الأهلي في صيف 2025 كما أن إدارة القلعة الحمراء ستعقد اجتماعًا مع الحارس لتجديد عقده لمدة 3 مواسم قادمة وتعديل راتبه السنوي.

وأوضحت أن حمزة علاء تلقى عرضًا من نادي بتروجت الصاعد حديثًا للدوري المصري بجانب أحد أندية المقدمة في الدوري المصري للحصول على خدماته في الموسم المقبل.

ويرغب الحارس صاحب الـ23 عامًا في مغادرة الأهلي للحصول على فرصة المشاركة خاصة أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لا يعتمد عليه إطلاقًا.

ولكن إدارة الأهلي تسعى لتجديد عقد الحارس قبل السماح له بالرحيل في الموسم المقبل خاصة أن هناك اهتماما كبيرا بمستوى الحارس في أولمبياد باريس من جانب مسؤولي النادي ومخاوف من انتقاله إلى الفرق المنافسة سواء الزمالك أو بيراميدز.