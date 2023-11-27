ثنائية حمدالله تقود الاتحاد لثمن نهائي دوري أبطال آسيا

وافتتح حمد الله أهداف الاتحاد بعد نصف ساعة من اللعب، وجعل النتيجة 2-صفر في الدقيقة 34. وسجل مارتن بواكي هدف صاحب الأرض الوحيد قبل 12 دقيقة من النهاية.

وبدأ الاتحاد المباراة بقوة وحاول كريم بنزيما مرتين لكن تسديداته افتقدت الدقة، قبل أن يصوب زميله صالح العمري فوق العارضة من مدى قريب في منتصف الشوط الأول.

ومن انطلاقة نحو المرمى سدد المهاجم المغربي تسديدة منخفضة من الزاوية الضيقة مرت بين قدمي الحارس فاليجون رحيموف.

وسريعا سجل الاتحاد الهدف الثاني بعدما أرسل مهند الشنقيطي تمريرة منخفضة حولها حمد الله إلى الشباك من لمسة واحدة.