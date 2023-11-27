ثنائية حمدالله تقود الاتحاد لثمن نهائي دوري أبطال آسيا
تقدم الاتحاد السعودي إلى دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما سجل عبد الرزاق حمد الله هدفين خلال أربع دقائق في الشوط الأول، ليفوز 2-1 على مضيفه ايه.جي.إم.كيه الأوزبكي، اليوم الاثنين.
ووصل فريق المدرب مارسيلو غاياردو إلى 12 نقطة في المجموعة الثالثة، ليضمن العبور إلى أدوار خروج المغلوب قبل جولة من نهاية دور المجموعات.
وافتتح حمد الله أهداف الاتحاد بعد نصف ساعة من اللعب، وجعل النتيجة 2-صفر في الدقيقة 34. وسجل مارتن بواكي هدف صاحب الأرض الوحيد قبل 12 دقيقة من النهاية.
وبدأ الاتحاد المباراة بقوة وحاول كريم بنزيما مرتين لكن تسديداته افتقدت الدقة، قبل أن يصوب زميله صالح العمري فوق العارضة من مدى قريب في منتصف الشوط الأول.
ومن انطلاقة نحو المرمى سدد المهاجم المغربي تسديدة منخفضة من الزاوية الضيقة مرت بين قدمي الحارس فاليجون رحيموف.
وسريعا سجل الاتحاد الهدف الثاني بعدما أرسل مهند الشنقيطي تمريرة منخفضة حولها حمد الله إلى الشباك من لمسة واحدة.
وأطلق باختيوريون كاسميوف تسديدة من مدى بعيد تصدى لها حارس الاتحاد عبد الله المعيوف قرب نهاية الشوط الأول، قبل أن يسيطر على تصويبة سنجر تورسونوف بعد الاستراحة.
ورغم سيطرة الاتحاد، سدد تورسونوف كرة منخفضة مرت من أمام المعيوف، وحولها بواكي إلى الشباك، ليقلص الفارق.
وأهدر حسن كادش فرصة كبرى للاتحاد، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية.
وظل ايه.جي.إم.كيه متذيلا للمجموعة بلا أية نقطة.