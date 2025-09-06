الديك الذي أصبح فرعوناً.. من هو هيثم حسن نجم منتخب مصر الجديد؟

ظهر اسم هيثم حسن نجم نادي ريال أوفييدو الإسباني، وخطف الأضواء مؤخرًا، بعد موافقته على تمثيل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن.

لم يكن انضمام هيثم حسن إلى منتخب مصر حدثًا عابرًا، بل خطوة لفتت الأنظار وأشعلت النقاش حول اللاعب الشاب القادم من الملاعب الأوروبية ليحمل قميص الفراعنة.

اللاعب الذي عرفته فرنسا كموهبة صاعدة، وتابعته الجماهير الإسبانية وهو يفرض نفسه في الليغا، قرر أن يربط مستقبله الدولي بمصر، ليصبح أحدث الوجوه الواعدة في رحلة المنتخب.

من هو هيثم حسن

هيثم حسن، المولود في 8 فبراير 2002 بفرنسا لأب مصري وأم تونسية، امتلك منذ البداية خيارات متعددة على مستوى المنتخبات.

وكان أمام هيثم تمثيل 3 منتخبات "فرنسا - تونس - مصر، ولكنه اختار الطريق الذي يعانق جذوره.

انطلقت مسيرة هيثم الكروية في أكاديمية باريس، حيث ظهرت موهبته مبكرًا.

بعدها انتقل إلى نادي شاتورو الفرنسي، ليخوض أولى تجاربه الاحترافية، قبل أن تفتح إسبانيا له أبوابها عبر نادي فياريال.

المزيد من الخبرات

في فياريال، اكتسب خبرة اللعب في منافسات قوية، ثم تمت إعارته إلى ميرانديس وسبورتنغ خيخون ليواصل رحلة التطور.

عام 2024، انتقل إلى ريال أوفييدو، حيث وجد الاستقرار الفني وأظهر قدراته بشكل أوضح.

هذا الموسم، خطف الأضواء بصناعته هدف الفوز أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، وهو الأداء الذي منحه جائزة رجل المباراة وأكد مكانته كأحد المواهب الصاعدة في الليغا.

خيار مصري

رغم نشأته الكروية في فرنسا ومشاركته مع منتخباتها للشباب تحت 17 و18 عامًا، ظل ارتباط هيثم بمصر حاضرًا.

اللاعب لم يتردد عندما فتح اتحاد الكرة المصري باب التواصل معه، وأكد استعداده لارتداء قميص الفراعنة.

اتحاد الكرة بدوره كلف وليد بدر، المدير الإداري للمنتخب، بإنهاء كافة الأوراق والإجراءات الخاصة بالانضمام، ما يمهد لظهوره قريبًا مع المنتخب المصري الأول في المباريات الرسمية.