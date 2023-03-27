مشاكل اللاعبين الشخصية أولى أزمات توخيل في بايرن ميونخ
ظهرت أول مشكلة ستواجه الألماني توماس توخيل المدير الفني الجديد لبايرن ميونخ بعدما أعلن ألفونسو ديفيز وليروي ساني عدم ارتياحهما وشعورهما بالوحدة في ميونخ.
وأعلن بايرن ميونخ حامل لقب البوندسليغا إنهاء التعاقد مع المدرب يوليان ناغلزمان وتعيين توخيل، مدرب تشيلسي السابق، بديلا له يوم الجمعة الماضي.
وتأتي إقالة المدرب البالغ من العمر 35 عاما بعد خسارة بايرن 2-1 أمام باير ليفركوزن يوم الأحد الماضي ليتصدر بروسيا دورتموند الدوري.
وقالت صحيفة AS الإسبانية إن الدولي الكندي ديفيز أعلن عدم ارتياحه علنًا قائلا "الحياة كلاعب كرة قدم محترف رائعة، بلا شك. للاسترخاء والاستمتاع بالحياة. لكن بعد التدريب لا يوجد شيء نفعله".
وكشفت الصحافة الألمانية يوم الأحد عن حالة مماثلة تتعلق بالدولي الألماني السابق ساني الذي لم يتم استدعاؤه لتشكيلة منتخب ألمانيا بقيادة المدير الفني السابق لبايرن هانز فليك.
ومع ذلك غاب لاعب مانشستر سيتي السابق عن الحصص التدريبية في سابينر شتراسه، المدينة الرياضية في بايرن ميونخ بعد حصوله على موافقة الجهاز الفني القديم بالسفر إلى إنجلترا.
وسبب غياب ساني يرجع إلى قضايا شخصية وعائلية، نظرا لأن زوجته وأطفاله لا يرغبون في العيش في المدينة الألمانية وانتقلوا إلى إنجلترا، لذلك يسافر ليروي كثيرًا إلى لندن ومانشستر.
وسمحت فترة التوقف الدولية الحالية لساني بالسفر إلى إنجلترا لقضاء بضعة أيام مع عائلته، لأنه يشعر بالوحدة الشديدة في ميونيخ،
ووفقًا للصحافة الألمانية فقد تدرب ليروي ساني بشكل فردي الأسبوع الماضي بعيدا عن المقر التدريبي للنادي ومع ذلك، فهو قرار تمت الموافقة عليه من قبل يوليان ناغلزمان الذي أقيل بالفعل ويبقى أن نرى ما هي الإجراءات التي سيتخذها توخيل في هذا الصدد.
ويأتي وصول توخيل في الوقت الذي يستعد فيه بايرن لمواجهة المتصدر بروسيا دورتموند، أحد أندية توخيل السابقة، الأسبوع المقبل في الدوري الألماني ومانشستر سيتي في دور الثمانية لدوري الأبطال في 11 أبريل/ نيسان المقبل.
وفاز توخيل، الذي سعى بايرن ميونخ للتعاقد معه منذ فترة طويلة بدأت في 2018، بلقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي عام 2021 بعدما حل خلفا لفرانك لامبارد، لكنه ظل بلا وظيفة منذ إقالته من الفريق الإنجليزي العام الماضي.
وصنع المدير الفني البالغ عمره 49 عاما اسمه باعتماده على الأداء الهجومي في الدوري الألماني خلال الفترة التي قضاها مع ماينتس قبل أن يتولى تدريب دورتموند ويقوده للفوز بكأس ألمانيا عام 2017.