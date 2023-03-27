مشاكل اللاعبين الشخصية أولى أزمات توخيل في بايرن ميونخ

وأعلن بايرن ميونخ حامل لقب البوندسليغا إنهاء التعاقد مع المدرب يوليان ناغلزمان وتعيين توخيل، مدرب تشيلسي السابق، بديلا له يوم الجمعة الماضي.

وتأتي إقالة المدرب البالغ من العمر 35 عاما بعد خسارة بايرن 2-1 أمام باير ليفركوزن يوم الأحد الماضي ليتصدر بروسيا دورتموند الدوري.

وقالت صحيفة AS الإسبانية إن الدولي الكندي ديفيز أعلن عدم ارتياحه علنًا قائلا "الحياة كلاعب كرة قدم محترف رائعة، بلا شك. للاسترخاء والاستمتاع بالحياة. لكن بعد التدريب لا يوجد شيء نفعله".

وكشفت الصحافة الألمانية يوم الأحد عن حالة مماثلة تتعلق بالدولي الألماني السابق ساني الذي لم يتم استدعاؤه لتشكيلة منتخب ألمانيا بقيادة المدير الفني السابق لبايرن هانز فليك.

ومع ذلك غاب لاعب مانشستر سيتي السابق عن الحصص التدريبية في سابينر شتراسه، المدينة الرياضية في بايرن ميونخ بعد حصوله على موافقة الجهاز الفني القديم بالسفر إلى إنجلترا.

وسبب غياب ساني يرجع إلى قضايا شخصية وعائلية، نظرا لأن زوجته وأطفاله لا يرغبون في العيش في المدينة الألمانية وانتقلوا إلى إنجلترا، لذلك يسافر ليروي كثيرًا إلى لندن ومانشستر.