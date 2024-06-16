قرار ناري في الأهلي السعودي يطال 20 لاعبا مهما
وضع قرار رابطة المحترفين السعودية بتقليص قوائم الأندية إلى خمسة وعشرين بدلا من 30، بعض الإدارات في موقف صعب للغاية، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وحاولت بعض الأندية التصدي لقرار رابطة المحترفين، أو حتى تأجيله، لكن دون جدوى.
وكان من بين الأندية التي حاولت التصدي لهذا القرار ناديا الهلال والأهلي بالتحديد.
ومع إصرار رابطة المحترافين السعودية على تطبيق القرار بدءا من الموسم الجديد، بات على الأندية السعودية خاصة الكبيرة اتخاذ قرارات صعبة وحاسمة في سوق الانتقالات القادم من أجل ضبط قوائهما.
وحسب الإعلامي السعودي عبد العزيز العصيمي، فإن النادي الأهلي يسعى بالفعل للتخلص من 20 لاعبا دفعة واحدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ودون شك سيكون من بين الـ20 لاعبا بعض النجوم المهمين، خاصة في ظل رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع نجوم كبار للموسم القادم، الذي يرغب خلاله في حصد الألقاب بعد موسم انتقالي.
وحسب العصيمي فإن عبد الله عطيف بين لاعبي الأهلي المرشحين للخروج.
وارتبط الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع لاعبين كبار للغاية، مثل روميلو لوكاكو، وفيكتور أوسيمين، وجوشوا كيميتش، وساديو ماني لاعب النصر.
ولم يحسم الأهلي بعد أي صفقة جديدة، وربما يكون الأمر مرتبطا بإخلاء بعض الأماكن في القائمة أولا، مع انتظار الميزانية التي سوف تخصص للنادي في الميركاتو الجديد.