قرار ناري في الأهلي السعودي يطال 20 لاعبا مهما

وضع قرار رابطة المحترفين السعودية بتقليص قوائم الأندية إلى خمسة وعشرين بدلا من 30، بعض الإدارات في موقف صعب للغاية، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحاولت بعض الأندية التصدي لقرار رابطة المحترفين، أو حتى تأجيله، لكن دون جدوى.

وكان من بين الأندية التي حاولت التصدي لهذا القرار ناديا الهلال والأهلي بالتحديد.

ومع إصرار رابطة المحترافين السعودية على تطبيق القرار بدءا من الموسم الجديد، بات على الأندية السعودية خاصة الكبيرة اتخاذ قرارات صعبة وحاسمة في سوق الانتقالات القادم من أجل ضبط قوائهما.