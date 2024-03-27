مشجع مصري يثير غضب مودريتش بتصرف غريب (فيديو)

أثار مشجع مصري غضب لوكا مودريتش، لاعب منتخب كرواتيا خلال مباراة نهائي كأس العاصمة الإدارية الذي أقيم في القاهرة أمس الثلاثاء.

واستقبل منتخب مصر لكرة القدم ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليخسر 4-2 من ضيفه الكرواتي في نهائي البطولة المقامة ضمن سلسلة "فيفا".

وفرضت كرواتيا، ثالث كأس العالم 2022، سيطرتها على اللقاء مع تراجع مصر بقيادة المدرب حسام حسن، الذي خاض مباراته الثانية مع منتخب بلاده، للخلف مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

ومنح رامي ربيعة التقدم لمصر صاحبة الأرض في الدقيقة السادسة بتسديدة مباشرة من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من زميله محمد حمدي وأكد حكم الفيديو المساعد الهدف.

وكاد مصطفى محمد مهاجم نانت أن يجعل النتيجة 2-صفر لفريق المدرب حسن لكن تسديدة من وضع انفراد اصطدمت بالقائم الأيمن قبل أن تنتفض كرواتيا.