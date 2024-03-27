مشجع مصري يثير غضب مودريتش بتصرف غريب (فيديو)
أثار مشجع مصري غضب لوكا مودريتش، لاعب منتخب كرواتيا خلال مباراة نهائي كأس العاصمة الإدارية الذي أقيم في القاهرة أمس الثلاثاء.
واستقبل منتخب مصر لكرة القدم ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليخسر 4-2 من ضيفه الكرواتي في نهائي البطولة المقامة ضمن سلسلة "فيفا".
وفرضت كرواتيا، ثالث كأس العالم 2022، سيطرتها على اللقاء مع تراجع مصر بقيادة المدرب حسام حسن، الذي خاض مباراته الثانية مع منتخب بلاده، للخلف مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.
ومنح رامي ربيعة التقدم لمصر صاحبة الأرض في الدقيقة السادسة بتسديدة مباشرة من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من زميله محمد حمدي وأكد حكم الفيديو المساعد الهدف.
وكاد مصطفى محمد مهاجم نانت أن يجعل النتيجة 2-صفر لفريق المدرب حسن لكن تسديدة من وضع انفراد اصطدمت بالقائم الأيمن قبل أن تنتفض كرواتيا.
وتعادل نيكولا فلاشيتش بتسديدة غيرت اتجاهها في الدقيقة الـ21.
وأضاف برونو بيتكوفيتش الهدف الثاني لكرواتيا في الدقيقة الـ57 بضربة رأس بعد ركلة ركنية.
وجعل البديل أندريه كراماريتش النتيجة 3-1 بضربة رأس بعد ركلة حرة في الدقيقة الـ77 واختتم لوفرو ماير أهداف كرواتيا قبل ثلاث دقائق من النهاية بتسديدة استقرت في الزاوية اليسرىالعليا.
ولم يكن هدف محمد عبد المنعم في الوقت بدل الضائع بعد ركلة ركنية كافيًا لعودة مصر في النتيجة.
وخلال مجريات المباراة وأثناء تنفيذ إحدى الكرات الثابتة قام أحد المشجعين بتوجيه أشعة ليزر تجاه وجه لوكا مودريتش بشكل مستمر؛ ما أثار غضب لاعب ريال مدريد بشكل لافت.
وحاول مودريتش الإشارة إلى المشجع حتى يتوقف دون جدوى.
يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد منع استخدام أقلام الليزر في المباريات ويقوم بفرض عقوبات بسبب استخدامها لما قد تسببه من أضرار.