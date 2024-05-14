ليس صلاح.. الاتحاد السعودي مهتم بضم نجم آخر من ليفربول

في الوقت الذي ارتبط فيه اسم البرازيلي كاسيميرو والبرتغالي برونو فرنانديز ثنائي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالرحيل إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وتحدث ممثلو كاسيميرو مع بعض أندية الدوري السعودي بحسب الصحيفة الإنجليزية، كما إن إدارة مانشستر يونايتد أبدت ترحيبها برحيل اللاعب في الموسم الجديد.

وشهدت الفترة الأخيرة زيارة من جانب جون مورتو مدير كرة القدم السابق في مانشستر يونايتد للمملكة العربية السعودية، لإجراء محادثات حول الصفقات المنتظرة، ولكن الزيارة تواجد بها أيضًا مات هارجريفز، رئيس مفاوضات اللاعبين في يونايتد الذي سيكون حلقة الوصل في الصفقتين.

ويعاني كاسيميرو من موسم صعب مع مانشستر يونايتد وانتقادات واسعة من بعض نجوم الفريق السابقين، وعلى رأسهم واين روني الذي اتهمه بالكسل، كما خرج اللاعب البرازيلي من تشكيلة منتخب بلاده لخوض بطولة كوبا أمريكا.

ويبقى مصير اللاعب البرتغالي برونو فرنانديز مرتبطًا بقرار إدارة مانشستر يونايتد، خاصة أن هناك عامين إضافيين في عقده مع خيار التمديد لموسم آخر.

ويفكر مسؤولو مانشستر يونايتد في الموافقة على رحيل اللاعب البرتغالي حال تلقيه العرض الضخم من الدوري السعودي.